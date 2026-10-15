بأشد العبارات .. حماس تدين إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في القدس

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بأشد العبارات إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مضيفة " ونعدّه تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الأممية التي ترفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.

وشددت الحركة في بيان لها على أن القدس أرض فلسطينية محتلة.

وقالت الحركة في بيانها : إن تراجع الحكومة الكولومبية الجديدة عن المواقف المشرفة للرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو، الذي قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بسبب ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية في غزة، يمثّل انحيازًا ورهانًا خاسرًا على كيان مجرم تتزايد عزلته الدولية.

كما طالبت حماس الحكومة الكولومبية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وعدم المضي في هذه الخطوة التي تشكّل انتهاكًا لحقوق شعبنا الفلسطيني، وتنكرًا لعدالة قضيته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.