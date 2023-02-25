الدفء يقترب .. الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذا الأسبوع

أكد الدكتور محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن حالة اعتدال واستقرار الأحوال الجوية في مصر مازالت مستمرة والطقس يكون مشمس في ساعات النهار علي أغلب مناطق الجمهورية وأيضا بداية من الغد سنشهد ارتفاع اخر تدريجي في درجات الحرارة علي كافة مناطق الجمهورية.

وتابع أن درجات الحرارة غدا على القاهرة من المتوقع ان تكون العظمى ما بين ٢١ و ٢٢ درجة مئوية وستقل قليلا على السواحل الشمالية وستكون ما بين ١٩ الى ٢٠ درجة وكلما اتجهنا جنوبا باتجاه محافظات الصعيد سترتفع درجات الحرارة تدريجيا وستصل فيه العظمى ما بين ٢٦ و ٢٧ درجة مئوية.

وأوضح محمود القاياتي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “مانشيت” تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر فضائية “cbc” أن في منتصف الأسبوع ستصل درجات الحرارة الى مرحلة من الـ ممكن تسميتها بـ موجة دافئة او مائلة للحرارة خلال هذا الوقت من العام.

26 درجة مئوية على القاهرة

وأشار القاياتي الى ان درجات الحرارة في منتصف الأسبوع قد تتجاوز 25 و26 درجة مئوية في القاهرة الكبرى على سبيل المثال محذرا الناس من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لأن درجات الحرارة في الليل بالتأكيد ستكون أقل وانخفاض درجة الحرارة سيكون بمعدل سريع بمجرد اختفاء الشمس والفرق قد يصل إلى 12 درجة مئوية ما بين ساعات النهار وساعات الليل وسيكون في النهار مائل إلى الحرارة وفي ساعات الليل سيكون بارد أو شديد البرودة في هذا الأسبوع.