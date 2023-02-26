الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس بارد صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.



وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأحد- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 26 13

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 13

وادي النطرون 26 13

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 13

دمياط 24 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 26 12

نخل 23 06

كاترين 20 05

الطور 23 14

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 26 13

مطروح 28 14

السلوم 28 13

سيوة 28 12

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 15

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 25 15

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 09

سوهاج 28 10

قنا 29 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

الوادي الجديد 29 09

أبوسمبل 30 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 35 21

المدينة 30 15

الرياض 32 15

المنامة 24 19

أبوظبي 31 22

الدوحة 27 20

الكويت 25 16

دمشق 23 08

بيروت 23 16

عمان 22 10

القدس 22 12

غزة 21 14

بغداد 28 12

مسقط 28 22

صنعاء 26 09

الخرطوم 39 22

طرابلس 22 14

تونس 19 09

الجزائر 11 04

الرباط 18 10

نواكشوط 31 17

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 04

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 27 13

نيودلهى 30 16

جاكرتا 29 24

بكين 11 01

كوالالمبور 32 23

طوكيو 13 04

أثينا 18 13

روما 13 06

باريس 07 02-

مدريد 06 05-

برلين 04 03-

لندن 08 02

مونتريال 05- 07-

موسكو 01- 10-

نيويورك 06 01

واشنطن 08 05

أديس أبابا 23 10