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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجواء دافئة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم|فيديو

الأرصاد
الأرصاد

قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.
 

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم .

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

  • القاهرة 22 - 14
  • الإسكندرية 22 - 14
  • الإٍسماعيلية 23 - 12
  • الغردقة 25 - 14
  • سوهاج 25 - 9
  • أسوان 28 - 12

رجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى
الرياض 32 - 16

أبوظبي 31 - 21

أنقرة 17 -2

لندن 8 - 1

واشنطن 15 - 4

باريس 6 - -2

بكين 10  -1-

درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية القاهرة الاسكندرية

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