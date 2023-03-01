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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو داوود: من يقدم الفن الرديء مثل تاجر المخدرات لإضراره بالمجتمع

الفنان القدير محمد
الفنان القدير محمد أبو داوود

قال الفنان القدير محمد أبو داوود, إن الفن ترفيه ولكنه فى نفس الوقت رسالة وهذا حقيقى ورأينا هذا فى موجة الارهاب فى التسعينات مثل مسلسل العائلة وفيلم طيور الظلام وخلافة وهى غيرت كثير من المفاهيم.

أضاف, أبو داوود مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” علي قناة “CBC”, ان الفنان الذى يقدم الفن الرديئ  مثل تاجر المخدرات والقواد لأنه يضر المجتمع والناس.

أشار, إلى أن الفن متعة ورسالة فى نفس الوقت من اجل جذب المشاهد ولابد من ان نقدم لة متعة سواء فى الكوميديا أو الأكشن والإثارة والأهم ان تصل الرسالة للمشاهد.

  

الفن محمد ابو داوود الفن ترفيه الإرهاب طيور الظلام مصر الكوميديا

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