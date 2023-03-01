أبو داوود: من يقدم الفن الرديء مثل تاجر المخدرات لإضراره بالمجتمع

قال الفنان القدير محمد أبو داوود, إن الفن ترفيه ولكنه فى نفس الوقت رسالة وهذا حقيقى ورأينا هذا فى موجة الارهاب فى التسعينات مثل مسلسل العائلة وفيلم طيور الظلام وخلافة وهى غيرت كثير من المفاهيم.



أضاف, أبو داوود مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” علي قناة “CBC”, ان الفنان الذى يقدم الفن الرديئ مثل تاجر المخدرات والقواد لأنه يضر المجتمع والناس.



أشار, إلى أن الفن متعة ورسالة فى نفس الوقت من اجل جذب المشاهد ولابد من ان نقدم لة متعة سواء فى الكوميديا أو الأكشن والإثارة والأهم ان تصل الرسالة للمشاهد.



