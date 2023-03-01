طريقة عمل الدُقة البيتي بشكل جديد

تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل الدُقة البيتي، تعتبر الدقة محببة ومضلة لدي الكثير من الأشخاص على حد سواء كبار وصغار كما أنها تتمتع بقيمة غذائية عالية .

مقادير عمل الدُقة البيتي



مقدار متساوي من كل من:



حمص ني

سمسم ني

سوداني ني بدون قشر

كسبرة حصي - قومي بتحميص كل المكونات السابقة جيدا علي النار

طريقة عمل الدُقة البيتي



- اخلطي المكونات جيدا في وعاء

- قومي بفرمها ثم طحنها طحن ناعم

- يمكنك اضافة اي نوع من المكسرات حسب الرغبة

التتبيل

- اضيفي كمون و ملح و شطة حسب المذاق

- يمكن اضافة الزعتر او النعناع حسب الرغبة للتجديد

فوائد السمسم

قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية في سيناء، إن من فوائد السمسم تحسين عملية الهضم، بسبب احتواء بذوره على كمية كبيرة من الألياف، ويعمل كذلك علي تسهيل الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالإسهال أو الإمساك، وحماية القناة الهاضمة، وتقليل الاضطرابات الهضمية، وتقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.



وأضاف أن العديد من الدراسات أشارت إلى قدرة السمسم على إعادة توازن الهرمونات الجنسية في الجسم وهي أحد فوائد السمسم للنساء بشكل خاص بعد بلوغ سن اليأس.

كما تعتبر بذور السمسم هامة أثناء الحمل للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية الهامة لها.، وذلك بسبب غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية الهامة.

كما أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم تحتوي على مركبات خاصة قد يكون لها دور هام في تعزيز حرق الدهون في الجسم.، علاوة علي أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وملء المعدة لوقت أطول.

بل إن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركبات التي يحتويها وبين مكافحة السرطانات خاصة الأنواع الآتية:

سرطان الدم، سرطان الثدي، وسرطان الرئة، سرطان البنكرياس، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، إذ تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من فيتامين ي (Vitamin E)، فيتامين ك (Vitamin K)k والمغنيسيوم. وهذه العناصر جميعها لها خصائص هامة في مكافحة الأورام.

الحيوانات المنوية للرجل

وللسمسم قدرة على تحسين جودة الحيوانات المنوية للرجل، وتعزيز خصوبته عند إضافته على النظام الغذائي، حيث أن وجود كمية كبيرة جدًا من المعادن الهامة في السمسم جعلته ذو مكانة عالية في تعزيز صحة العظام، لذلك ينصح بتناوله في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى بالكسور.

صحة القلب

كما تعمل بذور السمسم علي تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران بسبب غنى هذه البذور بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم، كما أن محتوى بذور السمسم من الألياف يساعد في مكافحة الكوليسترول، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.

ومن فوائد أكل السمسم على الريق أنه يساعد في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، وبعض العناصر التي تساعد على منع تراكم الدهون في الشرايينـ، مما يؤدي إلى تنظيم ضغط الدم.

كما يحتوي السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في حماية القلب عن طريق تقليل خطر إصابة القلب بالالتهابات.