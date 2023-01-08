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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طول عمرنا بنعمله غلط.. طريقة تحضير حمص الشام

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن مشروبات شتوية لتقديمها لأسرتك أو ضيوفك  نقدم لكي اليوم طريقة عمل حمص الشام 

المكونات :

عدد إثنان كوب كبير من الحمص الشامي.
عدد أربع فصوص من الثوم.
عدد ثلاث ثمرات من الطماطم الطازجة كبيرة الحجم.
عدد كوب واحد كبير من عصير الليمون الطازج.
مقدار ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
مقدار ملعقة صغيرة من الملح الأبيض
مقدار ملعقة صغيرة من الشطة البودر.
عدد أربع أكواب كبيرة من الماء.

طريقة التحضير :

نقوم بتنقية الحمص جيدا للتخلص من أي شوائب ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الجاري ثم نضع الحمص في إناء به ماء منقوع لمدة ليلة كاملة من المساء إلى الصباح.

نقوم بغسل الطماطم جيدا ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ثم نضعها في الخلاط الكهربي مع قليل من الماء ونقوم بخفقه حتى يصبح عصير ثم نقوم بتصفيته ونتركه جانبا.

نقوم بتقشير الثوم ثم نقوم بهرسه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.
في قدر على النار به ماء نقوم بوضع الحمص بعد تصفيته من المياه ونضيف عصير الطماطم مع الملح والكمون والشطة والثوم مهروس

ونترك الخليط على نار عالية لمدة ساعة الا ربع مع مراعاة عندما تقل المياه يتم تزويدها حتى ينضج الحمص تماما.

ثم في أكواب نقوم بوضع ربع الكوب عصير ليمون ثم نضيف الحمص الشامي ويقدم ساخن وبالهنا والشفا.

طريقة عمل حمص الشام حمص حمص الشام طريقة عمل حمص مشروبات شتويه

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