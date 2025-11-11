قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر

رامي المهدي

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر، خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، والذي أسفر عن إصابة 19 شخصًا بحالات اختناق بينهم 5 أمناء شرطة.

وكلفت النيابة المعمل الجنائي بتحديد سبب اشتعال النيران ونقطة بدايتها ونهايتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء المعاينات، والاستماع إلى شهود العيان، وفحص المخلفات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، كما تابعت حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 19 شخص بحالات اختناق جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق مصنع مواد غذائية مصنع مواد غذائية المنطقة الصناعية اشتعال النيران

