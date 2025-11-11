انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق فى شقة بالخصوص

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الأخير لعقار مكون من 6 طوابق بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



تلقى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الخصوص.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تقوم القوات بعمليات التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى.



وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق في شارع مصباح بمحطة الشجر بجوار مستشفى الخليج بمدينة الخصوص وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي طوابق العقار والمنازل المجاورة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.