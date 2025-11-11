قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
بعد الإقبال على المتحف الكبير.. مدبولي يتوقع زيادة في أعداد السياحة
مدبولي: الحكومة تنسق مع كافة الجهات لتنظيم انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه
انتخابات النواب 2025 .. توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي
الجيزة .. صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لرفع مستوى الخدمات
لا يمكن السكوت.. أول رد من عبد الله رشدي على البلوجر أمنية حجازي
كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم
وزير الخارجية: رفض مصري كامل لأي مخططات لتقسيم السودان
الوطنية للانتخابات: لجان طالبت ببطاقات اقتراع إضافية
أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق فى شقة بالخصوص

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الأخير لعقار مكون من 6 طوابق بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


تلقى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الخصوص.


وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تقوم القوات بعمليات التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى.


وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق في شارع مصباح بمحطة الشجر بجوار مستشفى الخليج بمدينة الخصوص وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي طوابق العقار والمنازل المجاورة.


وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

القليوبية حريق الخصوص

