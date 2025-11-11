دون إصابات.. إخماد حريق بمخزن دراجات نارية بسبب ماس كهربائي في سمنود

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من إخماد نيران حريق هائل بمخزن دراجات نارية إثر ماس كهربائي دون اصابات بشرية. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك عاجل



ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بمخزن دراجات نارية بمدخل سمنود بنطاق دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 4 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.



وأفاد شهود عيان بتصاعد الأدخنة، عقب اندلاع نيران بمخزن دراجات نارية إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

حريق هائل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.