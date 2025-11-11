قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أدلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب داخل لجنة مدرسة نهضة مصر الرسمية بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط أجواء هادئة وتنظيم متميز من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وأكد الشيخ خالد الجندي، عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، تُظهر وعي المواطن ومسئوليته تجاه وطنه، قائلًا: “أن تكون مواطنًا فهذا شرفٌ كبير، وأن تشارك في حقوق هذه المواطنة فهذا هو الفضل الأكبر”.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الوطن كلّف أبناءه بأمانة الاختيار، كما كلف كل مسئول بأمانة القرار، مشيرًا إلى أن نزول المواطنين لصناديق الاقتراع هو تعبير عن الانتماء والوعي الحقيقي. 

وتوجّه الشيخ خالد الجندي بكلمة للمرشحين الفائزين قائلًا: “نزلنا لاختياركم، وبقى أن تنزلوا لاختياراتنا”.

الشيخ خالد الجندي للمرشحين: من لم يفز بمقعد البرلمان لم يخسر عضوية الوطن

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن قرار الشعب في اختيار من يمثله هو دليل على وجود وطن حيٍّ وواعٍ، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والعمل من أجل رفعة مصر.

ووجه رسالة تقدير لمن لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات، قائلًا: “إن خسرتَ مسابقة اختيار البرلمان، فتذكَّر أنك لم تخسر عضوية الوطن”.

انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت صباح أمس الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.

