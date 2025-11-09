قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صلاة الاستخارة لا تؤدى ثلاث مرات فقط كما يعتقد البعض، موضحًا أن الاستخارة تستمر إلى أن يتم الأمر أو يتوقف، فهي علاقة بين العبد وربه، وليست محددة بعدد أيام معين.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نتيجة الاستخارة ليست منامًا أو رؤيا كما يظن كثير من الناس، بل تكون في تيسير الأمر أو صرفه، قائلًا: "ربنا بيوريك نتيجة استخارتك بالفعل، مش في المنام، إنما في تيسير الطريق أو توقفه".

 

الشيخ خالد الجندي: تأخير إجابة الدعاء أحيانًا يكون لحكمة إلهية

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب تكرار المدح والثناء عليه، موضحًا أن تأخير الإجابة أحيانًا يكون لحكمة إلهية، حتى يكرر العبد الدعاء ويزيد في الثناء على الله، مشيرًا إلى أن "المدح بعد المدح" علامة محبة من الله لعبده.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الله يؤخر إجابة الدعاء أحيانًا لتكرار الطلب، وأن هناك رقمًا أو عددًا معينًا — لا يعلمه أحد — عنده يرضى الله فيه عن عبده ويستجيب له، قائلًا: "ما نعرفش هو كام، بس ده العدد المبارك، وربنا بقدرته يستجيب عند رقم معين من الدعاء".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الأنبياء تعاملوا مع هذا المعنى في علاقتهم بالله، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال للرجل الذي سأله: «كم أجعل لك من صلاتي؟»، فأجابه النبي: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، حتى قال الرجل: «أجعل لك صلاتي كلها»، فقال ﷺ: «إذاً تُكفى همك ويُغفر ذنبك».

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذا الحديث يُبرز معنى "العدد المبارك" الذي يتحقق عنده القبول والرضا الإلهي، داعيًا المسلمين إلى الإلحاح في الدعاء، والإكثار من الثناء على الله، والثقة بحكمته في توقيت الاستجابة.

