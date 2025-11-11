لماذا يزداد الإقبال على التصويت في انتخابات النواب بالمناطق غير الحضارية؟

كشف محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس النواب يظهر أكثر في المناطق غير الحضارية.

وتابع خلال لقائه مع آية شعيب في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة صدى البلد، أن هذا بسبب العصبيات والولاءات العائلية والقبلية.

ولفت إلى أنه في الإقليم تحشد كل عائلة أفرادها ولذا تكون نسب المشاركة مرتفعة، موضحا أنه يجب أن تزيد نسب المشاركة بشكل يليق ببرلمان مصر.

وأوضح أن من يدير العملية الانتخابية وهي الهيئة الوطنية للانتخابات ومن يقوم بتنظيم العملية الانتخابية يقومون بدورهم على أكمل وجه ولذا لم ترصد أي خروقات تثير العملية الانتخابية.