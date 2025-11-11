5 أفلام جديدة لورش السينما في دورة مهرجان أسوان لأفلام المرأة العاشرة .. تفاصيل

في إطار الإعداد للدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تنطلق مرحلة جديدة من ورش سينما أسوان التي بدأت منذ ٢٠١٧ حتي أصبحت أول وأكبر برنامج تدريب تطبيقي على صناعة الأفلام في جنوب مصر، وبشكل حصري لتدريب على مهارات (الإخراج – السيناريو – الإنتاج – التمثيل والتوجيه – الرسوم المتحركة).

شارك في هذا البرنامج أكثر من 790 فتاة وشاب عملوا في 72 فيلم قصير (وثائقي وتسجيلي)، يجمعها أرشيف أفلام الجنوب التي أخرجها وكتبها وأدار إنتاجها فتيات وشباب من المتدربين ببرنامج ورش سينما أسوان عبر تاريخه، بنسبة مشاركة تصل الى 69 % من الفتيات مقابل 31 % من الرجال، وبنسبة 89% لمتدربي أسوان ومراكزها المختلفة، بينما حظيت باقي محافظات الجنوب علي ١٠٪؜، وفرص محدودة لشباب القاهرة والإسكندرية بنسبة لا تتعدى 1% من المشاركين سنويا.

وفي هذا الإطار يعلن المهرجان عن خطوة جديدة تعني بمنح متدربي الجنوب الخطوة الثانية في مسيرتهم المهنية، حيث يدعم البرنامج إنتاج عدد من الأفلام لعدد من الشباب الذين حصلوا على فرصتهم الأولي في برنامج ورش سينما أسوان السنوي سواء بإخراج أحد الأفلام التي يحتويها أرشيف أفلام الجنوب، وهم الشباب الذين شاركوا في البرنامج التدريبي خلال السنوات التسعة الماضية، وحصلوا على فرصة إخراج أو كتابة أو إدارة إنتاج واحد من الأفلام التي أنتجها البرنامج من قبل.

تأتي الخطوة الثانية من البرنامج كأحد مخرجات مشروع التدريب إيذاناً بنهاية مرحلة العمل الأولى لهذا المشروع والتى تضمنت تصوير أربعة أفلام روائية قصيرة وفيلم تسجيلي واحد، وهي : "فيلم عنجريب هانم تأليف وإخراج راندا ضياء، فيلم سر الجمار تأليف وإخراج أسماء إسماعيل، فيلم شاي أخضر عن قصة ليحيي الطاهر عبدالله إخراج خالد عطالله ، حمزة و الزار إخراج زهرة يعقوب، بـ ١٠٠ ست سيناريو محمد صديق وإخراج شيماء أبو زيد، أشرف علي الإنتاج كل فاطمة الخضري ومحمد أسامة ومحمد ياسر.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيعقد دورته العاشرة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، محافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.