المرأة تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على صناديق الاقتراع بانتخابات النواب

قالت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الجيزة، إن اليوم يمثل اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن اللجان الانتخابية لن تُغلق أبوابها في التاسعة مساءً إلا بعد تمكين جميع المواطنين المتواجدين أمامها من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشارت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن النصف الأول من اليوم شهد إقبالًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تصدّرت المرأة المشهد خلال اليوم الأول، بينما شهد اليوم الثاني حضورًا واسعًا من الشباب والرجال إلى جانب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين وفّرت لهم الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كبيرة لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي بسهولة ويسر.

وأضافت أن الهيئة وفرت مظلات وكراسي متحركة ومياه مبردة داخل وحول المقرات الانتخابية لتيسير عملية التصويت على المواطنين كافة، مؤكدة أن الإقبال كان قويًا منذ ساعات الصباح الأولى، مع توقعات بزيادته عقب انتهاء فترة الراحة للقضاة، نظرًا لأن اليوم يوم عمل رسمي داخل مصر، ما يدفع العديد من الناخبين إلى تأجيل مشاركتهم إلى ما بعد انتهاء أعمالهم أو مع انخفاض درجات الحرارة.

