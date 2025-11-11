قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
أسامة ربيع في ندوة موسعة بـ الوطنية للصحافة : لا بديل لقناة السويس
المرأة تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على صناديق الاقتراع بانتخابات النواب

قالت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الجيزة، إن اليوم يمثل اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن اللجان الانتخابية لن تُغلق أبوابها في التاسعة مساءً إلا بعد تمكين جميع المواطنين المتواجدين أمامها من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشارت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن النصف الأول من اليوم شهد إقبالًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تصدّرت المرأة المشهد خلال اليوم الأول، بينما شهد اليوم الثاني حضورًا واسعًا من الشباب والرجال إلى جانب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين وفّرت لهم الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كبيرة لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي بسهولة ويسر.

وأضافت أن الهيئة وفرت مظلات وكراسي متحركة ومياه مبردة داخل وحول المقرات الانتخابية لتيسير عملية التصويت على المواطنين كافة، مؤكدة أن الإقبال كان قويًا منذ ساعات الصباح الأولى، مع توقعات بزيادته عقب انتهاء فترة الراحة للقضاة، نظرًا لأن اليوم يوم عمل رسمي داخل مصر، ما يدفع العديد من الناخبين إلى تأجيل مشاركتهم إلى ما بعد انتهاء أعمالهم أو مع انخفاض درجات الحرارة.
 

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

مدبولي يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية .. غدا

إقبال وطوابير.. زحام على التصويت في لجنة مدرسة إتريس بمنشأة القناطر

زحام انتخابي.. استمرار توافد الناخبين للادلاء بأصواتهم بانتخابات النواب2025

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

