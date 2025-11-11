زخم انتخابي بالإسكندرية في اليوم الثاني .. إقبال متزايد وتنظيم محكم داخل وخارج اللجان

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا متزايدًا من الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب استئناف عملية التصويت بعد فترة الاستراحة الرسمية من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرًا. وقد عكست المشاهد داخل اللجان حالة من الوعي والمسؤولية لدى المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

تصاعد الإقبال مع نهاية الدوام

مع انتهاء ساعات العمل الرسمية، بدأت أعداد الناخبين تتزايد بشكل ملحوظ، حيث توافدت أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين إلى اللجان الانتخابية فور خروجهم من مقار أعمالهم. واصطفت الطوابير أمام مراكز الاقتراع في أجواء من الانضباط والحماس، في مشهد يجسد حرص أبناء الإسكندرية على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان الجديد.

استعدادات تنظيمية مكثفة

رفعت اللجان الانتخابية في الإسكندرية درجة الاستعداد لاستقبال الموجة المتوقعة من الناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم، حيث تم تعزيز فرق التنظيم داخل وخارج اللجان، وتوفير مظلات ومقاعد لساحات الانتظار، إلى جانب نشر فرق إرشاد لتسهيل عملية التصويت وضمان انسياب الحركة داخل المقار الانتخابية.

وتشهد محافظة الإسكندرية عملية انتخابية كبرى تجري من خلال 5 دوائر انتخابية، تضم 5 لجان عامة و316 مقراً انتخابياً و558 لجنة فرعية. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في المحافظة 4,475,444 ناخباً، جميعهم مدعوون لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.

ويتنافس في السباق البرلماني 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة.

تأمين شامل وطاقة مستدامة

وفي إطار الحرص على تأمين سير الانتخابات، نفذت مديرية أمن الإسكندرية خطة أمنية متكاملة تضمنت انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول المقار الانتخابية، مع تعزيز الوجود المروري لتسهيل حركة الناخبين وضمان الانضباط في محيط اللجان. كما تم رفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل والمولدات الاحتياطية لضمان استمرارية التصويت دون انقطاع.





تواصل الإسكندرية يومها الانتخابي الثاني بزخم وطني يعكس وعي مواطنيها وإصرارهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الحياة السياسية في مصر، وسط أجواء من التنظيم والأمان والانضباط الذي يليق بمكانة المدينة الساحلية العريقة.