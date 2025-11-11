قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زخم انتخابي بالإسكندرية في اليوم الثاني .. إقبال متزايد وتنظيم محكم داخل وخارج اللجان

استئناف عملية التصويت
استئناف عملية التصويت
أحمد العيسوي

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا متزايدًا من الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب استئناف عملية التصويت بعد فترة الاستراحة الرسمية من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرًا. وقد عكست المشاهد داخل اللجان حالة من الوعي والمسؤولية لدى المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

تصاعد الإقبال مع نهاية الدوام

مع انتهاء ساعات العمل الرسمية، بدأت أعداد الناخبين تتزايد بشكل ملحوظ، حيث توافدت أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين إلى اللجان الانتخابية فور خروجهم من مقار أعمالهم. واصطفت الطوابير أمام مراكز الاقتراع في أجواء من الانضباط والحماس، في مشهد يجسد حرص أبناء الإسكندرية على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان الجديد.

استعدادات تنظيمية مكثفة

رفعت اللجان الانتخابية في الإسكندرية درجة الاستعداد لاستقبال الموجة المتوقعة من الناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم، حيث تم تعزيز فرق التنظيم داخل وخارج اللجان، وتوفير مظلات ومقاعد لساحات الانتظار، إلى جانب نشر فرق إرشاد لتسهيل عملية التصويت وضمان انسياب الحركة داخل المقار الانتخابية.

وتشهد محافظة الإسكندرية عملية انتخابية كبرى تجري من خلال 5 دوائر انتخابية، تضم 5 لجان عامة و316 مقراً انتخابياً و558 لجنة فرعية. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في المحافظة 4,475,444 ناخباً، جميعهم مدعوون لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.
ويتنافس في السباق البرلماني 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة.

تأمين شامل وطاقة مستدامة

وفي إطار الحرص على تأمين سير الانتخابات، نفذت مديرية أمن الإسكندرية خطة أمنية متكاملة تضمنت انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول المقار الانتخابية، مع تعزيز الوجود المروري لتسهيل حركة الناخبين وضمان الانضباط في محيط اللجان. كما تم رفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل والمولدات الاحتياطية لضمان استمرارية التصويت دون انقطاع.


 

 تواصل الإسكندرية يومها الانتخابي الثاني بزخم وطني يعكس وعي مواطنيها وإصرارهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الحياة السياسية في مصر، وسط أجواء من التنظيم والأمان والانضباط الذي يليق بمكانة المدينة الساحلية العريقة.

الإسكندرية إقبالًا مديرية أمن البرلمان الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد