المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
توك شو

عصام شيحة: نزاهة الانتخابات تظهر في كثافة المشاركة

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نزاهة العملية الانتخابية في مصر خلال المرحلة الأخيرة ضمان المشاركة والكثافة أمام اللجان، لأن البرلمان القادم عليه عدد كبير من التشريعات، منها قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، وأول أجندة في البرلمان القادم قانون الإدارة المحلية، وأعضاؤه يقربون من 60 ألف، وهم يخففون العبء على الدولة، والقانون الثاني هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

وقال عصام شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمد رزق خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن القضايا المسكوت عنها قادرون على مناقشتها، يعقب ذلك مباشرة "مفاوضية عدم التمييز"، موضحًا أن لديهم مشروع قانون خاص بهذه المفاوضية.

وأضاف أن هناك مناقشة لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، وهذا أمر مهم جدًا، وهناك قانون العقوبات أيضًا، والعالم يتجه إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، ويمكن أن يتم استخدام من صدرت ضدهم عقوبات لمدة سنة أو سنتين في العمل المجتمعي.

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

بعد جدل منشوراتها الأخيرة.. روبي تطلق حقك عليا |فيديو

5 أفلام جديدة لورش السينما في دورة مهرجان أسوان لأفلام المرأة العاشرة .. تفاصيل

جائزتان للفيلم اللبناني بعذران بمهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

