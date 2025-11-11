إقبال كثيف بكفر الدوار قبل غلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالبحيرة

شهدت لجان منطقة الكنايس بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، إقبالًا كثيفًا فى الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم محكم داخل وخارج المقار الانتخابية.





حيث قام المستشار محمد حسين، بتقديم المساعدة في لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قام شخصيًا بمساعدة أحد المواطنين من كبار السن . فقد كان المواطن جالسًا على كرسي داخل مقر اللجنة، وقام القاضي بمساندته في الإدلاء بصوته دون أن يُكلّفه مشقة التنقل أو الوقوف في الطابور.



حيث قد توافدت أعداد كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، في أجواء من الحماس الوطني والمشاركة الفاعلة، حرصًا على الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

كما تم رصد تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بينما نظمت اللجان الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني مبادرات لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات تُذكر، وسط إقبال متزايد يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم.