تركيا تطالب بتوقيع عقوبة سجن 2000 عام لمنافس أردوغان

أفادت شبكة "تي إن تي" بأن النيابة العامة التركية طالبت بتوقيع عقوبة سجن تصل إلى 2352 عاما بحق أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المعزول من حزب الشعب الجمهوري المعارض.



و جاءت هذه المطالبة بعد نحو ثمانية أشهر من توقيف العمدة وإقالته من منصبه، حيث قدمت النيابة لائحة اتهام تضمنت تهما كتأسيس وقيادة منظمة إجرامية والرشوة وغسل الأموال، بالإضافة إلى تهم أخرى.

ويُعتبر إمام أوغلو من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، ويعد هذا الإجراء القانوني جزءا من انتقادات واسعة تشير إلى استهداف المعارضة وإضعافها.

وأفادت شبكة "سي إن إن تورك" بأن لائحة الاتهام تتألف من حوالي 3900 صفحة، وتشمل 402 من المشتبه بهم.

من جهته، نفى محامي إمام أوغلو هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، معربا عن ثقته في تبرئة موكله خلال المحاكمة.

يذكر أن إمام أوغلو كان قد قُبض عليه في مارس الماضي وعُزل من منصبه بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والفساد"، وهو ما أثار موجة احتجاجات هي الأوسع في تركيا منذ أكثر من عقد.

