قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنظمة المصرية: انتشار للشرطة النسائية بشكل منظم لضمان سير العملية الانتخابية

الشرطة النسائية تؤمن مقار اللجان
الشرطة النسائية تؤمن مقار اللجان
الديب أبوعلي

تواصل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعتها لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال غرفة العمليات المركزية وفرق المراقبة الميدانية المنتشرة في عدد من المحافظات، حيث رصدت فرق المتابعة تواجدًا مكثفًا وفاعلًا لقوات الأمن أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقد لاحظ المتابعون انتشار قوات الشرطة وخاصة الشرطة النسائية بشكل منظم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة، حيث قامت بتأمين مداخل ومخارج اللجان وتنظيم حركة الناخبين بما يضمن الانسيابية ومنع أي ازدحام أو احتكاك، مع التزام كامل بالحياد تجاه جميع المرشحين.

وفي هذا السياق، رصدت المنظمة واقعة غلق للجنة رقم (٩٤)، الموجودة بالإدارة الصحية بمركز اسنا، محافظة الاقصر، حيث تم غلق اللجنة مؤقتًا عقب نشوب مشادات بين عدد من الناخبين تطورت إلى حالة من العنف اللفظي والجسدي.

وقد تدخلت قوات الأمن على الفور لاحتواء الموقف والسيطرة على الوضع وإعادة الانضباط، دون تسجيل أي إصابات جسيمة أو تأثير على سير العملية الانتخابية في باقي اللجان المجاورة.

وأشادت المنظمة بالدور الإيجابي لقوات الأمن في تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين، خاصة من كبار السن والنساء، في عدد من المحافظات الريفية والحضرية على السواء، مؤكدة أن هذا التواجد الفعّال ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وطمأنتهم على سلامة العملية الانتخابية.

وتواصل المنظمة متابعتها لسير الانتخابات على مدار اليومين المقررين للتصويت، من أجل رصد أي ملاحظات أو تجاوزات، والتأكد من احترام المعايير الدولية للنزاهة والشفافية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المنظمة المصرية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الشرطة النسائية قوات الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الرشوة

الأوقاف: الرشوة مرض خطير يعصف بجسد المجتمع وتؤثر على مسيرة الإصلاح

أذكار المساء

أذكار المساء المأثورة عن النبي.. رددها تجلب لك الطمأنينة وراحة القلب

مبادرة صحح مفاهيمك

الأوقاف تعرض فيديوهات مبادرة صحح مفاهيمك على شاشات المترو والقطار الكهربائي الخفيف

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد