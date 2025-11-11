المنظمة المصرية: انتشار للشرطة النسائية بشكل منظم لضمان سير العملية الانتخابية

تواصل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعتها لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال غرفة العمليات المركزية وفرق المراقبة الميدانية المنتشرة في عدد من المحافظات، حيث رصدت فرق المتابعة تواجدًا مكثفًا وفاعلًا لقوات الأمن أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقد لاحظ المتابعون انتشار قوات الشرطة وخاصة الشرطة النسائية بشكل منظم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة، حيث قامت بتأمين مداخل ومخارج اللجان وتنظيم حركة الناخبين بما يضمن الانسيابية ومنع أي ازدحام أو احتكاك، مع التزام كامل بالحياد تجاه جميع المرشحين.

وفي هذا السياق، رصدت المنظمة واقعة غلق للجنة رقم (٩٤)، الموجودة بالإدارة الصحية بمركز اسنا، محافظة الاقصر، حيث تم غلق اللجنة مؤقتًا عقب نشوب مشادات بين عدد من الناخبين تطورت إلى حالة من العنف اللفظي والجسدي.

وقد تدخلت قوات الأمن على الفور لاحتواء الموقف والسيطرة على الوضع وإعادة الانضباط، دون تسجيل أي إصابات جسيمة أو تأثير على سير العملية الانتخابية في باقي اللجان المجاورة.

وأشادت المنظمة بالدور الإيجابي لقوات الأمن في تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين، خاصة من كبار السن والنساء، في عدد من المحافظات الريفية والحضرية على السواء، مؤكدة أن هذا التواجد الفعّال ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وطمأنتهم على سلامة العملية الانتخابية.

وتواصل المنظمة متابعتها لسير الانتخابات على مدار اليومين المقررين للتصويت، من أجل رصد أي ملاحظات أو تجاوزات، والتأكد من احترام المعايير الدولية للنزاهة والشفافية