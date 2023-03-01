في الوقت القاتل.. فاركو يتفوق على المقاولون 2-1 بالدوري الممتاز

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي فاركو فوزًا صعبًا على المقاولون العرب 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.



وأحرز عبد الرحمن خالد هدف تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 31 بعد خلال تمريرة من عمر فتحي إلى عبد الرحمن خالد المتمركز يمينمنطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة والتي خادعت حارس مرمي فاركو لتسكن الشباك.

وتمكن رزقي حمرون من أحراز هدف تعادل فاركو في الدقيقة 41 من خلال كرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها رزقي حمرونبتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90+10 أحرز رامي صبري هدف فوز فاركو من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تواجد المقاولون في المركز السادس برصيد 32 قطة بينما تواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة بجدول ترتيب الدوري الممتاز .