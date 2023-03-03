تحذير من مستريح الإنترنت بعد الاستيلاء على 6 مليار من أموال المصريين

أكد الإعلامي شريف عامر أن هناك جدل كبير في مصر بسبب تطبيق ظهر مؤخرا على الهواتف المحمولة وعلى الانترنت والضحايا خسروا ما يقارب الـ 6 مليارات جنيه، وهي منصة تسمى "هوج بول"، والبعض أطلق عليها مستريح الإنترنت لأنهم جمعوا الأموال من الناس ثم تم النصب على الضحايا، وكالعادة استمرار مسلسل السعي نحو الثراء السريع.

وتابع شريف عامر خلال برنامجه يحدث في مصر المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الساعيين نحو هذا الثراء السريع كانوا يطمحون تحقيقه عن طريق التداول في عملة رقمية تدعى "الكريبتو كرنسي"، والتداول في العملات الافتراضية وهذا قد حدث في مصر بـ 6 مليار، وأيضا قد حدث الى أمريكا منذ شهر ونصف من شركتين من أكبر شركات العالم في التداول، متابعا أن الأموال بعدما تحل عليها الشركات يقومون بتداولها بطريقة معينة حتى تعجز عن الدفع.

خسائر 90 مليار دولا في الولايات المتحدة



ونوه شريف عامر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اختفى بها حوالي 90 مليار دولار عن طريق شركة بـ 60 ميار دولار وشركة أخرى بحوالي 30 مليار دولار.