طلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس

تناقش لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة نبيل دعبس، غدا الأحد طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة غد الأحد الموافق 5 مارس.

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلًا لسوق العمل.