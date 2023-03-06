نشرة المرأة|تزيد من خطر الإصابة بالسرطان 3 مرات.. أخطاء أثناء شرب القهوة.. ألم الوجه أو الفك.. علامة تدل على الإصابة بمرض خطير

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تحتوي كل فاكهة وخضروات على بذور وهي تعد من الأطعمة الخارقة فهي مصدر قوي للفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.

ومع ذلك، قد نقرر التخلص منها لأنها تبدو غير ضرورية ونميل إلى التغاضي عن فوائدها. ولكن هناك بعض البذور الصحية الغنية جدًا بالقيمة الغذائية ويمكن أن تصنع العجائب لصحتك.

تعد البذور غنية بالألياف ومليئة بالدهون الأحادية الصحية والدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة.

هناك الكثير من الناس الذين لا يستطيعون الاستغناء عن القهوة في الصباح والمساء حيث تساعد الناس على البقاء في حالة تأهب جسديًا وعقليًا لأنها تعتبر مصدرًا شائعًا للكافيين، كما أن تناول القهوة اليومي له عدد من المزايا الصحية. يمكنك بالفعل إنقاص الوزن مع القهوة.

حتى خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب قد ينخفض، وفقًا لجامعة هارفارد T.H للصحة العامة كما أن تناول القهوة بانتظام يقلل من عرضة الوفاة المبكرة. لذلك لجني كل هذه الفوائد من القهوة ، تأكد من أنك لا ترتكب أخطاء القهوة التالية وفقا لموقع بولد سكاي الهندي :

غالبًا ما يتجاهل الناس الألم في وجوههم وفكهم والمناطق المحيطة بأنوفهم، والتي قد تزداد حدة إذا تم تجاهلها. يمكن أن تسبب هذه الحالة المعروفة باسم العصب الخامس ألمًا شديدًا يشبه الصدمة الكهربائية والذي قد يكون العامل الأساسي لبعض مضاعفات الدماغ الخطيرة. قد يكون تهيج العصب الخامس محسوسًا في أسفل الخد والفك ولكن يمكن أن ينتشر أحيانًا إلى المنطقة فوق العين وحول الأنف لإنه المسؤول عن توفير الإحساس للوجه.

على الرغم من أن الحالة يمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر إلا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم الأكثر تضررًا.