نوع شائع من البذور يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة العظام

فوائد بذور الشيا لصحتك عديدة فهي مصدر غني بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي توفر العديد من الفوائد لجسم الإنسان تتراوح من فقدان الوزن إلى التحكم في مستوى السكر في الدم.إليك فوائد تناول ملعقتين بذور الشيا لصحتك وفقا لموقع timesofindia

فقدان الوزن

بذور الشيا تساعد على فقدان الوزن لغناه بالألياف الغذائية التي تساعد على الشبع وتساعد إبقائك ممتلئة لفترة أطول ويقلل بالتالي من الشهية.

يحتوي 100 جرام من بذور الشيا على 34 جرامًا من الألياف.



صحة العظام

يمكن لبذور الشيا أن تحافظ على صحة العظام فقد تساعد كمية المغنيسيوم والفوسفور الموجودة في بذور الشيا على جعلها مصدرًا غذائيًا مناسبًا لصحة العظام السليمة.

تحتوي جرامات قليلة من بذور الشيا على ما يكفي من الكالسيوم لتلبية جزء كبير من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم ، وهو عنصر أساسي للعظام والعضلات.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

حوالي 60٪ من الزيت الموجود في بذور الشيا يأتي من الأحماض الدهنية أوميغا 3 فقد تنظم أحماض أوميغا 3 الدهني الكوليسترول وخفض ضغط الدم ومنع تجلط الدم ويقلل الالتهاب وله تأثير إيجابي عام على صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن لبذور الشيا أن تخفض نسبة السكر في الدم ومستوى الكوليسترول

زعمت العديد من الدراسات البحثية أن الألياف الموجودة في بذور الشيا يمكن أن تخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول الضار.

على الرغم من فوائد بذور الشيا إلا أن الافراط في تناولها يجب أن يكون بحذر مع من يتناولون أدوية لمرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.