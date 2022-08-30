تنزل الكوليسترول سريعا.. بذور خارقة موجودة في مطبخك

يمكن أن تجعلك المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار تشعر بالتعب من خلال تقليل تدفق الدم في الشرايين ويمكن أن تسبب أيضًا مشاكل قلبية مزمنة.إليك بعض العلاجات المنزلية التي ستساعدك على التحكم في الكوليسترول



1. تناول الماء المنقوع ببذور الكزبرة:



إن شرب هذا أول شيء في الصباح سيحسن مستويات الكوليسترول الجيد في جسمك ويقلل من الكوليسترول السيئ. لهذا ، يجب تسخين الماء مع بذور الكزبرة حتى يغلي ثم تركها لتبرد طوال الليل. اشرب الماء المصفى في الصباح.

2. أضيفي الكركم إلى طعامك:



يساعد الكركم في تقليل ترسبات الدهون في الشرايين. كما أنه معروفة بخصائصه المضادة للبكتيريا. يمكن أن تساعد إضافة الكركم بشكل متكرر في تقليل الكوليسترول. يمكنك أيضًا شرب كوب من حليب الكركم قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

3. تناول عصير أملا الخام



يمكن أن يؤدي تناول ثمرة أو اثنتين من ثمار amla يوميًا إلى تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم بشكل ملحوظ وذلك لأنه أحد أفضل العلاجات المنزلية للكوليسترول وغني أيضًا بفيتامين سي. كما أنه يساعد في إصلاح وتجديد أنسجة الجسم.

4. اشرب الشاي الأخضر



يمكن أن يساعد تناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا في السيطرة على ارتفاع الكوليسترول. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في الحد من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم وتجعلك تشعر بالضوء والنشاط.

5. تناول بذور الكتان:



يمكنك تناول بذور الكتان مباشرة أو طحنها إلى مسحوق وتناولها مع الحليب. تمنع بذور الكتان من ترسب الكوليسترول في الشرايين وتقليل الالتهاب فيها.

يعتبر تناول 30 جرامًا من بذور الكتان يوميًا أمرًا مثاليًا لتقليل آثار الكوليسترول السيئ في الجسم