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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 حيل سحرية لفقدان الوزن بسرعة وبدون مضاعفات

صدى البلد

5 أنواع من التوابل لها مفعول السحر فى تعزيز الأيض وحرق الدهون، إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية ، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن، إليك أبرز تلك التوابل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:
- الفلفل الأسود

الفلفل الأسود منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية ، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن والتخلص من  دهون البطن

وتشير الدراسات، إلى أن الفلفل الأسود يحتوي على البيبيرين ، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي
- الكركم

الكركم منخفض السعرات الحرارية ويساعد على زيادة معدل الأيض ويعزز أيضًا جهاز المناعة في الجسم. نظرًا لأن الكركم لا يحتوي على سعرات حرارية ، يمكن استخدامه كمُحسِّن للنكهة لجميع الأطعمة دون الخوف من زيادة الوزن

-القرفة

هي واحدة من أصح مكونات إنقاص الوزن في المطبخ. بصرف النظر عن خصائص القرفة الغذائية الأخرى ، تساعد القرفة على إنقاص الوزن بسرعة.

تعد إضافة القرفة إلى قهوتك في الصباح أسهل طريقة لفقدان الوزن و التخلص من دهون البطن

- فلفل حريف

 أظهرت الدراسات أن تناوله بانتظام سيساعد في كبح الشهية ومساعدة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. لذا ، إذا كنت تبحث عن طريقة صحية للتحكم في شهيتك وفقدان الوزن ، أضف الفلفل الحار إلى طعامك

- بذور الخردل

تحتوي بذور الخردل على عنصر السيلينيوم ، وهو معدن معروف بقدرته على العناية بوظيفة الغدة الدرقية ، والتي بدورها تساعد في إنقاص الوزن

. يمكنك إضافة بذور الخردل إلى أطباقك وفقدان الوزن بشكل صحي.

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