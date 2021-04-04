5 حيل سحرية لفقدان الوزن بسرعة وبدون مضاعفات

5 أنواع من التوابل لها مفعول السحر فى تعزيز الأيض و حرق الدهون ، إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية ، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن، إليك أبرز تلك التوابل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

- الفلفل الأسود







الفلفل الأسود منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية ، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن





وتشير الدراسات، إلى أن الفلفل الأسود يحتوي على البيبيرين ، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي





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- الكركم







الكركم منخفض السعرات الحرارية ويساعد على زيادة معدل الأيض ويعزز أيضًا جهاز المناعة في الجسم. نظرًا لأن الكركم لا يحتوي على سعرات حرارية ، يمكن استخدامه كمُحسِّن للنكهة لجميع الأطعمة دون الخوف من زيادة الوزن







-القرفة







هي واحدة من أصح مكونات إنقاص الوزن في المطبخ. بصرف النظر عن خصائص القرفة الغذائية الأخرى ، تساعد القرفة على إنقاص الوزن بسرعة.







تعد إضافة القرفة إلى قهوتك في الصباح أسهل طريقة لفقدان الوزن و التخلص من دهون البطن





- فلفل حريف







أظهرت الدراسات أن تناوله بانتظام سيساعد في كبح الشهية ومساعدة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. لذا ، إذا كنت تبحث عن طريقة صحية للتحكم في شهيتك وفقدان الوزن ، أضف الفلفل الحار إلى طعامك





- بذور الخردل







تحتوي بذور الخردل على عنصر السيلينيوم ، وهو معدن معروف بقدرته على العناية بوظيفة الغدة الدرقية ، والتي بدورها تساعد في إنقاص الوزن







. يمكنك إضافة بذور الخردل إلى أطباقك وفقدان الوزن بشكل صحي.