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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحول جسمك لآلة حرق دهون.. بدون فرهدة رجيم سريع لنحت قوامك

رجيم
رجيم

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة إليك هل  رجيم سريع للتخلص من الكرش ونسف دهون البطن العنيدة بكل سهولة وتحويل جسمك آلة  حرق دهون بنظام غذائى للتخسيس إليك خطته لمدة 3أسابيع 
 

الأسبوع الأول 

 

الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة
 

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
 

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن
 

سناك بعد الغذاء

 ب3 ساعات كوب جنزبيل بليمون
العشاء .. 

قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سن

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رجيم سريع لنحت قوامك

الأسبوع الثاني 

 

الإفطار ..

كوب عصير برتقال أو شاى باللبن لبن خالى الدسم  أو نسكافيه خالى الدسم
+بيضة مسلوقة + طبق سلطة + ربع رغيف سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون + طبق سلطة + ربع رغيف سن

الغداء ..

شريحتان لحم مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بنى
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
سناك بعد 4 ساعات ..ثمرة فاكهة
أو
طبق شوفان بالعسل

بعدالغداء ..
 

كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
 

قبل العشاء ..2 كوب ماء
 

كوب زبادى لايت أو  جبن قريش + توست سن

بعد العشاء ..

 

ثمرة فاكهة.

الأسبوع الثالث 

الإفطار 


كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن 
 

أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
 

الغذاء 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 
 

أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء 

كوب زبادى

 

 

رجيم رجيم سريع نحت قوامك الكيلوجرامات الزائدة نسف دهون دهون البطن

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