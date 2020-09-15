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مرأة

للرجال.. رجيم لتخسيس منطقة البطن سريعا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
كثيرا ما يسأل المصابون بالكرش من الرجال، ما السبب متجاهلين السبب الأساسى ألا وهو الإفراط فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية.

يمكن التخلص من الكرش ودهون البطن العنيدة بكل سهولة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون من خلال نظام غذائى للتخسيس للرجال لمدة 10 أيام.

نظام غذائى للتخسيس لمدة شهر

الإفطار 6 صباحا
طبق صغير من البليلة بلبن خال الدسم مرتين أسبوعيا باقى الأيام شوفان بلبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب جنزبيل بليمون

العشاء .. قبل النوم بساعة 

مكعب صغير جبن قريش + توست سن

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