علاج العصب الخامس .. بطرق متعددة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن علاج العصب الخامس حيث إنه من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص.

يمكن علاج العصب الخامس بطرق عديدة الأدوية والأعشاب بل في بعض الأحيان يلجأ البعض للاستعانة بالحجامة للتمكن من علاج العصب الخامس بشكل نهائي.

يلعب اختيار علاج العصب الخامس المناسب للحالة دور كبير في سرعة التعافى من المرض دون المعاناة من أى آثار جانبية أو مضاعفات خطيرة مما يستوجب على المريض معرفة المرض جيدا والتأكد من تشخيص المرض بشكل صحيح بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

نقدم لكم أشهر طرق علاج العصب الخامس وكيفية عملها وتأثيرها على المريض.



دواء تجريتول لعلاج العصب الخامس

يعد دواء تجريتول لعلاج العصب الخامس من أشهر العقاقير الطبية المستخدمة لعلاج هذا المرض وعادة ما يصف طبيبك الأدوية لتقليل أو منع إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ ومضادات الاختلاج وعادةً ما يصف الأطباء كاربامازيبين (تيجريتول ، كارباترول ، وغيرهما) لعلاج ألم العصب الخامس وقد ثبت أنه فعال في علاج هذه الحالة



ما هو تجريتول؟

Tegretol (كاربامازيبين) هو مضاد للاختلاج يستخدم لعلاج النوبات وآلام الأعصاب مثل التهاب العصب الثلاثي التوائم والاعتلال العصبي السكري . يستخدم Tegretol أيضًا لعلاج الاضطراب ثنائي القطب. Tegretol متاح في شكل عام .

ما هي الأدوية التي تتفاعل مع دواء تجريتول؟

قد يتفاعل تجريتول مع أدوية النوبات الأخرى ، أو أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ، أو المضادات الحيوية ، أو مضادات الاكتئاب ، أو الأدوية لعلاج الأمراض العقلية ، أو مميعات الدم.

قد تيجريتول أيضا التفاعل مع الثيوفيلين، وسائل منع الحمل حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة، والمخدرات لمرض السل وعلاج، والأدوية المضادة للفطريات، والأدوية السرطان والقلب أو ضغط الدم الأدوية، والأدوية لمنع الجهاز رفض الزرع، والمنشطات، أو الأدوية استبدال الغدة الدرقية.

قد تكون لديك نوبات متزايدة أو أعراض انسحاب غير سارة إذا توقفت عن استخدام تيجريتول فجأة، أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تأخذها، بما في ذلك وصفة طبية و أكثر من دون وصفة طبية والأدوية، والفيتامينات ، والأعشاب ملاحق خاصة عندما تحصل على دواء جديد.



كيف يجب أن تؤخذ دواء تجريتول؟

جرعة البدء من Tegretol لعلاج الصرع عند البالغين والأطفال فوق سن 12 عامًا هي 200 مجم مرتين يوميًا للأقراص وأقراص XR ، أو 1 ملعقة صغيرة 4 مرات يوميًا للتعليق (400 مجم / يوم). جرعة المداومة المعتادة هي 800-1200 مجم يومياً أما جرعة البدء لعلاج ألم العصب الخامس هي 100 مجم مرتين يوميًا للأقراص أو أقراص XR ، أو ½ ملعقة صغيرة 4 مرات يوميًا للتعليق ، بجرعة يومية إجمالية قدرها 200 مجم. يتم الحفاظ على السيطرة على الألم في معظم المرضى مع 400-800 ملج يوميا، استشر الطبيب عن جرعات الأطفال.



علاج العصب الخامس بالحجامة



يرغب عدد كبير من الأشخاص في تجربة علاج العصب الخامس بالحجامة حيث أنها من أقدم الطرق الطبيعية المتبعة في علاج هذه المشكلة الصحية الشائعة ويشيد بها كثيرون وبالرغم من ذلك يتخوف بعض الأشخاص من تجربتها لأن المختصين فى العلاج بها بشكل احترافي أعدادهم قليلة جدا ويوجد الكثير من المحتالين .

العلاج بالحجامة

وللتمكن من علاج العصب الخامس بالحجامة يتلقى المرضى خمس علاجات حجامة، مرتين في الأسبوع حيث يتم إجراء الحجامة على ظهر المريض العلوي والسفلي بطريقة شبه موحدة، وتوضع أربعة إلى ثمانية أكواب زجاجية من الأكريليك بقطر 50-100 مم على الجلد ، ويتم إخلاء الهواء جزئيًا من الأكواب بواسطة جهاز ميكانيكي (Pneumatron ® 200S ، Pneumed GmbH ، Idar-Oberstein ، ألمانيا)، ويعد ذلك تم عديل الضغط السلبي إلى مستوى مريح ، وتثبيت الأكواب عن طريق أشرطة مرنة، وبعد مرور 10 إلى 15 دقيقة تمت إزالة الكؤوس، وتم وضع الكؤوس في أماكن محددة مسبقًا مثل شبه المنحرف أو الرافعة أو العضلة الظهرية العريضة أو عضلات الألوية الكبيرة ؛ وكذلك بشكل فردي وفقًا للفحص البدني للمريض. استغرقت جلسة العلاج حوالي 30 دقيقة في المجموع.

علاج الحجامة الشام

وفي أحدث الأبحاث العلمية الحديثة تم تطبيق نفس الإجراءات، ولكن تم تحضير أكواب الحجامة بفتحات صغيرة بقطر أقل من 1 مم لتحرير الضغط السلبي في غضون ثوان، وتم تثبيت الأكواب أيضًا عن طريق أشرطة مرنة.

اتبع العلاج الوهمي الإجراء الموصوف سابقًا 24 ، كما تم إخبار المرضى في مجموعتي الحجامة أنهم قد يشعرون بالشفط في البداية ، لكن هذا الإحساس عادة ما يختفي بعد بضع ثوانٍ ، لأن المستقبلات في الجلد تتكيف مع امتداد الجلد، كما تم نصح المرضى في كلا المجموعتين من الحجامة أنه يمكنهم مواصلة أنشطتهم وعلاجاتهم المعتادة ، ولكن ليس لبدء أي نظام علاجي جديد لإدارة الأعراض.



علاج العصب الخامس بالطب النبوي



ويعد علاج العصب الخامس بالطب النبوي من أشهر الطرق الطبيعية القديمة المتبعة في علاج هذه المشكلة الصحية.



ويمكن علاج العصب الخامس بالطب النبوي بطرق عديدة ومتنوعة منها :

التدليك بالبابونج

يتم تدليك أماكن الإصابة فى الوجه بزيت البابونج حيث يؤثر العصب الخامس على الجيوب الأنفية والفك والقفا ويستكر التدليك على الأقل لمدة 10 دقائق دون ضغط شديد مما يقلل الألم ن ويجب تكرار هذه الطريقة يوميا .

العلاج بالحجامة

يعد العلاج بالحجامة من أبرز الطرق العلاجية التى اعتمد عليها الطب النبوي الإسلامي قديما في علاج عدد كبير جدا من الأمراض من بينها علاج العصب الخامس ولكنها تتطلب لمهارة خاصة للتمكن من عملها بشكل صحيح.



العصب الخامس والجيوب الأنفية

يخلط بعض الأشخاص بين المعاناة من العصب الخامس والجيوب الأنفية، ولا يعد التهاب الجيوب الأنفية الوتدي الخفيف عادةً سببًا في إحداث ألم العصب الثلاثي التوائم ، خاصةً عندما يقتصر على العصب الفكي العلوي.



التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن يؤثر الضرر أو الخلل الوظيفي في هذا العصب على وظيفة الجيوب الأنفية والرؤية ، هذا هو سبب ظهور هذه الأعراض بشكل متزامن، ويمكن أن يشمل ذلك التهاب الجيوب الأنفية. يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تتشوه الرسائل العصبية ولا تمر إشارات التصريف المناسب للجيوب الأنفية

كما يعرف التهاب الجيوب الأنفية هو شكل حاد من التهاب الجيوب الأنفية. يتطور في فترة قصيرة بسبب التغيرات في ضغط الهواء ، مثل أثناء القفز بالمظلات أو الصعود على متن طائرة حيث أن التغيرات في ضغط الهواء تسبب اضطرابات في توازن الضغط في الجيوب الأنفية ، مما يؤدي إلى تلف الغشاء المخاطي للجيوب الأنفية، وعادةً ما يقتصر التهاب الجيوب الأنفية الحاد ، بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية ، على الغشاء المخاطي للجيوب الأنفية دون تدمير عظمي للجيوب الأنفية .

أما العصب الخامس فهو أحد الرئيسية المسؤولة عن الألياف الحسية والحركية ويتكون من ثلاثة أفرع وهم: وفرع فكي علوي، وفرع فكي سفلي، فرع عيني، ووهو المسؤول عن الإحساس في هذه المناطق، أما بالنسبة للألياف المسؤولة عن الحركة فهي جزء من تفرع الفك السفلي المسؤولة عن حركة العضلات المتعلقة بعملية المضغ، ويزداد حدوث الألم عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو الحلاقة، أو نسمة هواء خفيفة على الوجه أو غسل الوجه.

المصادر

rxlist

nature

mayoclinic

karger