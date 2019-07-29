بعد إصابته بـ التهاب العصب الخامس.. محمد قماح يكشف تطورات حالته الصحية

أكد الفنان محمد قماح أن حالته الصحية مستقرة وذلك إعلان إصابته بالتهاب العصب الخامس.



وقال محمد قماح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أنا بخير وبدأت العلاج كما اعتمد على المسكنات من أجل تخفيف الألم وحالتي الصحية لا تستدعي القلق".



وكان محمد قماح أعلن عن دخوله المستشفى وخضوعه لعدد من الفحوصات والأشعة الطبية بعد شعوره بآلام في الوجه.



وكتب محمد قماح منشورا على صفحته بموقع "فيسبوك": "أحلى حاجة في الدنيا هي نعمة الصحة يارب ما تحرم حد من صحته ويبعد الشر عنكوا كلكم.. ادعولي بالشفا ان شاء الله ربنا يتمم شفايا على خير".