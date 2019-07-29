ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته بـ التهاب العصب الخامس.. محمد قماح يكشف تطورات حالته الصحية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:05 م
محمد قماح
محمد قماح
نورا نبيل
أكد الفنان محمد قماح أن حالته الصحية مستقرة وذلك إعلان إصابته بالتهاب العصب الخامس.

وقال محمد قماح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أنا بخير وبدأت العلاج كما اعتمد على المسكنات من أجل تخفيف الألم وحالتي الصحية لا تستدعي القلق".

وكان محمد قماح أعلن عن دخوله المستشفى وخضوعه لعدد من الفحوصات والأشعة الطبية بعد شعوره بآلام في الوجه.

وكتب محمد قماح منشورا على صفحته بموقع "فيسبوك": "أحلى حاجة في الدنيا هي نعمة الصحة يارب ما تحرم حد من صحته ويبعد الشر عنكوا كلكم.. ادعولي بالشفا ان شاء الله ربنا يتمم شفايا على خير".

موضوعات متعلقة

إجراء جراحة لمدير مباحث أسيوط عقب نجاته في حادث سير

لاعب منتخب بوروندى يغادر المستشفى بعد علاجه من التهاب حاد

مرض محمد قماح.. معلومات لا تعرفينها عن العصب الخامس

بعد إصابة نجم ستار أكاديمى.. معلومات لا تعرفينها عن العصب الخامس

ترشيحاتنا

المحكمة الرياضية الدولية تؤيد إعادة لقاء الترجي والوداد فى النهائي الأفريقي

الرياضة ليلا.. رئيس الزمالك: السحر الأسود سبب الهزيمة من الأهلي.. وانتظروا 6 صفقات نارية

حدث ليلا .. الزمالك يكشف التعاقد مع 6 لاعبين .. انهيار أحمد الفيشاوي في عزاء أبيه.. وشيخ الأزهر يعزي المملك سلمان

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

أبرزها تناول الفول مع الجبن.. 6 أخطاء تدمر جهازك الهضمى

كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع جون أنطوى واقترابه من بيراميدز

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

أبرزها نوع من الأعشاب.. احمِ كبدك من التلف بهذه الأطعمة

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي

عقب الهزيمة أمام الاهلي.. نجم الزمالك يلوح بإمكانية الرحيل عن الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير