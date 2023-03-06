اضيفها إلى نظامك الغذائي على الفور.. بذور صحية تحارب مشاكل الجهاز الهضمي

تحتوي كل فاكهة وخضروات على بذور وهي تعد من الأطعمة الخارقة فهي مصدر قوي للفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.

ومع ذلك، قد نقرر التخلص منها لأنها تبدو غير ضرورية ونميل إلى التغاضي عن فوائدها. ولكن هناك بعض البذور الصحية الغنية جدًا بالقيمة الغذائية ويمكن أن تصنع العجائب لصحتك.



تعد البذور غنية بالألياف ومليئة بالدهون الأحادية الصحية والدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي عندما يتم تناولها باعتدال كجزء من النظام الغذائي اليومي، يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم. بعض الناس يأكلون البذور أيضًا لفقدان الوزن.

إليك بعض بذور التي يمكنك تجربتها:



1. بذور البطيخ



تحتوي بذور البطيخ على دهون أوميغا 6 كما إنها مصدر كبير للفيتامينات والمعادن المعقدة ب مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد والبوتاسيوم والنحاس.

2. بذور اليقطين



"تحتوي بذور اليقطين على دهون MUFA وأوميغا 6.

كما أنها غنية بفيتامين هـ ومركب ب. كما أنها تحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.

3. بذور عباد الشمس



تحتوي بذور عباد الشمس على دهون أوميغا 6 وهي مصدر غني بفيتامين E وB المركب.

كما أنه يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والمنغنيز والزنك والحمض الأميني التربتوفان.

4. بذور الشيا



تعد بذور الشيا مصدرًا جيدًا لدهون أوميغا 3 إلى جانب المعادن مثل الحديد والكالسيوم.



5. بذور الكتان



"بذور الكتان مصدر غني جدًا بدهون أوميغا 3. تحتوي على الألياف وفيتامين ب 1 ومعادن مثل النحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم.

6. بذور البابايا



بذور البابايا غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. لها تأثير قوي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات على الجهاز الهضمي أيضًا.

يجب أن تتناول النساء البذور مثل الكتان والشيا كمصادر لدهون أوميغا 3 ، ولكن يجب تجنبها من قبل الرجال لأنها تحتوي على فيتويستروغنز أيضاً يجب عدم تسخينها لأنها دهون أوميغا 3 حساسة للحرارة. تؤخذ البذور مثل بذور اليقطين أو عباد الشمس أو البطيخ بكميات صغيرة للاستفادة من محتواها من الفيتامينات والمعادن لأن الكميات الكبيرة تزيد من تناول دهون أوميغا 6 وتقلل من فوائد دهون أوميغا 3.