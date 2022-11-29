ضعي بذور الكتان على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

يقدم خبير التجميل فارس على وصفة طبيعية للشعر، وهى عبارة عن بذرة الكتان للشعر: وصفة طبيعية لشعر حرير.



وقال من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نمو الشعر قد يكون بطيئ وصعب لدى بعض السيدات، والكثيرات يتسائلن عن العلاجات التي تمكنهن من تسريع هذه العملية، في الغالب العلاجات الموجودة في الأسواق غالية الثمن وقد لا تظهر النتائج المرجوة بسبب المواد الكيماوية الموجودة فيها، لكن مع بذور الكتان لن يكون الأمر مشابه، فهي تمنح الشعر الطول المناسب والملمس الناعم المطلوب، إليكِ وصفة طبيعية لشعر حريري باستخدام بذور الكتان.

نغلي بذور الكتان على نار هادئة و نضع جوارب داخل كوب و نسكب الخليط بعد أن تبرد و بقوم بتعصيرها و تصفيتها لكي نحصل على هلام بذور الكتان و اضيفي اليه ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون و يفرد بها الشعر مرتين في الاسبوع تترك لمدة من ساعة الى ساعتين كل ما يهم النساء