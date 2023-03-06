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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ خرافي.. تسريب جديد لعقد من لاعبي الزمالك

صدى البلد

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من عقد المغربي زكريا الوردي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والذي رحل عن صفوف الفريق الأبيض بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ونص عقد زكريا الوردي مع الزمالك على تقاضيه 2 مليون و384 ألف دولار، في عقد يمتد إلى 3 مواسم، مع حصوله على 12 مليون جنيه منحة تعاقد.

وكان من المفترض أن يحصل زكريا الوردي على 692.310 ألف دولار، في موسمه الأول مع الزمالك، ثم يتقاضى بالموسم الثاني 769.230 ألف دولار، وبالموسم الثالث والأخير كان سيحصل على 923.080 ألف دولار، كما تضمن عقد زكريا الوردي مع الزمالك، امتيازات أخرى.

ورحل زكريا الوردي عن الزمالك بعد فسخ تعاقده بالتراضي، وذلك بعدما تعرض لهجوم لاذع من جماهير الزمالك وصرح اللاعب بأنه لا يستطيع على اللعب في ظل الهجوم الجماهيري، وذلك عقب تسببه في خسارة الفارس الأبيض لبطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

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