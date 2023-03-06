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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: هيبة فيريرا اتكسرت في الزمالك.. والأفضل رحيله

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن جوسفالدو فيريرا من أفضل المدربين الذين جاءوا للدوري المصري، لكن النتائج في الفترة الأخيرة مع الزمالك سيئة للغاية، مشيرًا إلى أن الصفقات الجديدة لم تقدم المستوى المأمول، ويلعبون تحت ضغط واضح منذ بداية الموسم.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "اللاعبون كانوا يرون فيريرا أسطورة، ولكن بعد اقالته ثم عودته مؤخرًا (اتكسرت الهيبة)، وأصبح يقف على الخط (تقضية واجب)، المدرب انتهى فنيًا بالنسبة للنادي، هو باقٍ في منصبه من اجل الحصول على المستحقات المالية ولو حصل عليها سيرحل باكرًا".

وأضاف: "جماهير الزمالك تنتقد اللاعبين الجدد أكثر من القدامى، ويتم إبراز اللقطات السيئة لهم، وفيريرا لم يُعد لديه تركيز تام مع النادي، والأفضل رحيله حال خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا، أما الفوز فسيبقي في منصبه بشكل طبيعي، وهو لم يُقدم الافادة بعد عودته مؤخرا بعد قرار إقالته".

وأكمل: "موقف عمرو السيسي مع جماهير الزمالك، ذكرني بموقف في النادي الأهلي عندما كان موجود حسين ياسر المحمدي وفي أحد المباريات الجماهير كانت تُطالب بمشاركته، فرفض طلبهم، وقرر جلوس حسين ياسر مرة آخرى على الدكة، لأنه كمدير فني لديه رؤية فنية ولا يستجيب لأراء الجمهور".

وختم: "أي لاعب يتعرض لهزة في مستواه مثلما يحدث لزيزو حاليًا، ولكن لا يجب جلوسه احتياطيًا لأنه لا يوجد الأفضل منه، وبكل أمانة هو يحاول الظهور بشكل جيد ولكن من الصعب أن يتم ابعاده عن الفريق حاليًا، وزيزو في أسوأ حالاته أفضل من آخرين، وهناك لاعبين كثيرين بعيدين تمامًا عن مستواهم الفني، ولو تألق أمام الترجي سيعود لمستواه المعهود".

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