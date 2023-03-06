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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فيديو مروع.. أوكرانيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك ضد روسيا |تفاصيل

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

حث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قال إنها تظهر القوات الروسية تقتل أسير حرب أوكراني.

كتب كوليبا على وسائل التواصل الاجتماعي: “فيديو مروع لأسير حرب أوكراني أعزل أعدمته القوات الروسية لمجرد قوله المجد لأوكرانيا. دليل آخر على أن هذه الحرب هي إبادة جماعية”.

وأضاف أنه “من الضروري أن يبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا فوريا للمحكمة الجنائية الدولية في جريمة الحرب البشعة هذه”.

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وقال إن “الجناة يجب أن يواجهوا العدالة”.

وكان كوليبا، يشير إلى ما يبدو أنه لقطات هواة لمقاتل محتجز يقف في خندق ضحل ويرتدي ملابس مموهة ويدخن سيجارة ويطلق عليه الرصاص حتى الموت بأسلحة آلية بعد أن قال “المجد لأوكرانيا”.

المحكمة الجنائية الدولية أوكرانيا أسير حرب أوكراني روسيا

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