قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن أوكرانيا انتهت بالفعل كـ دولة قومية.

قال ماكجريجور: "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل، في رأيي تم تدمير أربعين بالمائة من مدنها وبنيتها التحتية كل قاعدتها الصناعية، كل ما له قيمة حقيقية في أوكرانيا، انتقل إلى روسيا هذه هي تقليديا المناطق التي يعيش فيها الروس”.

أشار إلي أن ملايين الأشخاص غادروا الجمهورية خلال العام، وانخفض عدد سكانها من 38 مليونًا إلى 22.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إنه على الغرب أن يمنع المزيد من التصعيد في العلاقات مع روسيا.

أوضح ماكجريجور، أن “الخطاب الحاد للدول الغربية، مثل واشنطن، ناجم عن نقص في ذاكرة الخوف من الصراعات العسكرية”.

وقال: “هناك الكثير من الناس في أوروبا وأمريكا الشمالية فقدوا خوفهم الصحي من الحرب أعني أن الجميع يجب أن يخافوا من الحرب خلصنا إلى أن الحرب هي دائمًا شيء يحدث في بلد أجنبي ولا يحدث هنا أبدًا، إنه يحدث في الخارج ولا نتكبد أبدًا خسائر فادحة، نعاني من خسائر قليلة جدًا، وذلك لأننا الأفضل”.

واضاف: “حسنًا، يمكنك وضع كل ذلك معًا ومن ثم تكون مخطئًا لذلك لدينا ليس لدي فكرة عما واجهناه في أوكرانيا”.