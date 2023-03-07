مشهد مؤثر .. بكاء عروسين من الفرح احتفالا بزفافهما

تحمل أغلب حفلات الزفاف العديد من المشاهد العاطفية و الجميلة بين العرسان، وبعض الأحيان تتحول تلك المشاعرة الفياضة إلى دموع فرح تعبر عن سعاد العروسين أثناء عقد قرانهما.

بكاء عروسان خلال زفافهما

ففي مشهد عاطفي يدمع له العين، دخل عروسين في نوبة بكاء خلال حفل زفافهما، لفرحتهما الشديدة بعقد قرانهما بعد طول انتظار.

فرح ودموع

ويوضح مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عروسان وهما يبكون من الفرح، أثناء زفافهما السعيد.

ويمكن رؤية العروس التي كانت ترتدي فستاناً كستنائي وهي تبكي ويقوم عريسها بمسح دموع فرحها، وهما يتحدثاً مع بعضهم البعض في مشهد ابكى ضيوف الزفاف.

وعلق العديد من رواد التواصل الإجتاعي، على الفيديو قائلين " هذه المشهد يظهر معنى الحب والزواج الحقيقي" فيما دعا آخرون لهما بزواج مبارك وحياة سعيدة للأبد.