عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

وفاة عروس يوم زفافها
وفاة عروس يوم زفافها

الحياة والموت وجهان لعملة واحدة لا يمكن التنبؤ بهما، ويأتي الموت دون سابق إنذار، ويترك القريبين والأعزاء محطمين، لكن ماذا سيكون رد فعلك بعد معرفتك بوفاة العروس أو العريس المفاجئ أثناء زفافهما؟

وفي حادث صادم لا يتمنى أي شخص ألا يحدث له أو لأقربائه، توفيت عروس خلال حفل زفافها بسكته قلبية، لتفارق عريسها و حياتها في آن واحد.

فاتت في زفافها

وبحسب صحيفة "odishatv" الهندية، وقع الحادث المؤلم في مقاطعة  بهافناجار بولاية جوجارات الهندية، حين كانت تحتفل العروس بزفافها وسط اقاربها واصدقائها في حفل انتهى بالسواد فور توقف قلبها اثر سكتة قلبية.

txt

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

txt

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

txt

تحول لجنازة.. مصرع عريس يوم زفافه بعد سقوط حافلة على قاعة الفرح


ووفقًا لتقارير إعلامية ، فإن حفل زفاف العروس كان مزدحما  بالضيوف وكان الجميع في مزاج احتفالي، وتم تشغيل أغاني الزفاف في المكان بينما كانت العروس متحمسة للغاية لزفافها على عريسها.

زوجوا العريس اخت العروسة 

وفي هذه الاثناء، أصيبت العروس بسكتة قلبية أودت بحياتها في الحال وسط صدمة عائلتها والحاضرين.

لكن الغريب في الموقف أن أسرتي  العريس والعروسة تجاوزا وفاة العروس لحظة وفاتها ليقررا  تزويج اخت العروس المتوفية للعريس ليكتمل الفرح على خير.

وفاة عروسة وفاة عروسة يوم زفافها وفاة عروسة بسكتة قلبية عريس عروسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

أصيبت بالعمى..خالة البلوجر سارة محمد تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل حالتها الصحية

موضوعات متعلقة

اندونيسية تنتقم من حبيبها بطريقة مرعبة بعد تهديدها بنشر فيديوهات مسيئة

شابة تنفق آلاف الدولارات لتحول نفسها لعروسة بلاستيك|صور

تحول لجنازة.. مصرع عريس يوم زفافه بعد سقوط حافلة على قاعة الفرح

وحشية .. 3 كلاب تمزق مسنًا أمام المارة في بريطانيا | صور

قصة السفاح ساوني.. أكل وعشيرته لحم ألف شخص وظل مختبئا بكهف 25 عاما

وجدوا رجلها بالثلاجة.. العثور على بقايا عارضة أزياء صينية قتلت بيد حماها

أعيش كالحيوانات.. البلوجر أندرو تيت يشتكي من وضعه داخل سجنه في رومانيا

شاب أمريكي يقتل رفيقه في السكن بسبب إلقائه الطاعم على الأرض

ترشيحاتنا

منى زكي ليست الوحيدة..نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023 ..صور

هل يشعر الميت بزيارة أهله له؟ دار الإفتاء ترد

تضم رائد فضاء إماراتي.."سبيس إكس" توقف مهمة للفضاء قبل دقائق من الإطلاق

ربنا أنقذها.. "كريمة" حُكم عليها بالإعدام بسبب شهادة زور|تفاصيل

النص التاني في حياة البلوجرز.. خناقات وكوارث وفضائح بالجملة | قصص وحكايات

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسة بإحساس حقيقي.. جهاز صيني يثير ضجة|سعره مفاجأة

لن تتوقعها.. أمراض خطيرة وراء برودة الأطراف | تفاصيل

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

ابنة فنان شهير.. من هي الدكتورة هاجر بطلة مسلسل بالطو

فيديو

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

اكتشاف مذهل في غلاف الأرض.. تفاصيل/ فيديو جراف

سافر ومعرفش يرجع ..مصري يفقد التواصل مع أسرته من 36 عاما بسبب حرب العراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ