عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

الحياة والموت وجهان لعملة واحدة لا يمكن التنبؤ بهما، ويأتي الموت دون سابق إنذار، ويترك القريبين والأعزاء محطمين، لكن ماذا سيكون رد فعلك بعد معرفتك بوفاة العروس أو العريس المفاجئ أثناء زفافهما؟

وفي حادث صادم لا يتمنى أي شخص ألا يحدث له أو لأقربائه، توفيت عروس خلال حفل زفافها بسكته قلبية، لتفارق عريسها و حياتها في آن واحد.

فاتت في زفافها

وبحسب صحيفة "odishatv" الهندية، وقع الحادث المؤلم في مقاطعة بهافناجار بولاية جوجارات الهندية، حين كانت تحتفل العروس بزفافها وسط اقاربها واصدقائها في حفل انتهى بالسواد فور توقف قلبها اثر سكتة قلبية.



ووفقًا لتقارير إعلامية ، فإن حفل زفاف العروس كان مزدحما بالضيوف وكان الجميع في مزاج احتفالي، وتم تشغيل أغاني الزفاف في المكان بينما كانت العروس متحمسة للغاية لزفافها على عريسها.

زوجوا العريس اخت العروسة

وفي هذه الاثناء، أصيبت العروس بسكتة قلبية أودت بحياتها في الحال وسط صدمة عائلتها والحاضرين.

لكن الغريب في الموقف أن أسرتي العريس والعروسة تجاوزا وفاة العروس لحظة وفاتها ليقررا تزويج اخت العروس المتوفية للعريس ليكتمل الفرح على خير.