ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

المواقف الغريبة والكارثية قد تحدث في بعض من حفلات الزفاف المختلفة حول العالم، ومنها ما وثقه مقطع فيديو منتشر حاليا عبر تطبيق “إنستجرام” يظهر فيه اشتعال فستان عروس بينما تقوم بتصوير العريس بكاميرا هاتفها المحمول وسط العديد من الكاميرات الأخرى.

أظهر مقطع الفيديو الصادم قيام شخص بإشعال النيران في “طرحة فستان زفاف العروس” من خلفها باستخدام “ولاعة” بينما ينظر الجميع في صدمة.

العروسة ولعت وهي بتصور العريس..فيديو كارثي وردة فعل الزوج صادمة

عروسة ولعت

بعدها بثوان ووسط حالة من الذعر، تبدأ الصرخات تتعالي في قاعة حفل الزفاف التي لم يكشف عن مكانها ولا جنسية العروس -ورد أنها أجنبية على الأغلب- في محاولة للفت انتباه العروس.

وبالفعل تلتفت العروس للنار اللي اضرمت من مجهول في طرحة فستان زفافها وكذلك العريس الذي بدأ في ردة فعل وصفها الكثيرون بالغريبة حيث ظهر “يحاول إطفاء النيران باستخدام فمه من على بعد”.

مصير العروس

وفي نهاية مقطع الفيديو أسرع أمن القاعة باستخدام جواكت ثقيلة إلى سرعة إطفاء النيران التي اشتعلت في طرحة العروس بداية.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو المثير للجدل: “فين اللمبي”، “دي هتبقي موضة”، “ولعوا في العروسة”، بص للعريس بينفخ من بعيد"، “أغرب وأخطر فيديو حفل زفاف”.

العروسة ولعت وهي بتصور العريس..فيديو كارثي وردة فعل الزوج صادمة