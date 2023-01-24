على أنغام احكي يا شهرزاد.. دخلة عروس يحملها رجال تثير جدلا عبر الفيسبوك

على أنغام أغنية “احكي يا شهراز” من مسلسل “ألف ليلة وليلة” بطولة الفنانة نجلاء فتحي والفنان حسين فهمي أقبلت عروس على قاعة حفل زفافها في مشهد أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت العروس الشابة وهي مقبلة على دخول قاعة حفل زفافها بينما يحملها مجموعة من الشباب على “حامل مخصص ذات كرسي ملكي” تجلس عليه مثلما كان يظهر عن عصور الروايات الرومانسية قديما.

وظهر في مقطع الفديو مدي سعادة العروس بـ “الدخلة الغير معتادة حديثا” وكذلك دهشة ضيوف حفل الزفاف ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”.

فيديو حفل زفاف عروسين يثير جدلا

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثار مقطع فيديو يظهر حفل زفاف زوجين من ذوي الهمم جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك” و “فيسبوك”.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول بكثرة شاب يبدو صغير السن مرتديا “بدلة عريس” وممسكا بفتاة مرتديا “فستان عروس” يسيران في زفة وسط عدد من الأهالي باحدي المناطق الشعبية.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي شاهده الآلاف: “شكلهم صغريين في السن”، “ربنا يفرح واضح إنهم من ذوي الهمم”، كما ترك شابا مقطع فيديو للعريس وهو يرقص من حفل الزفاف.