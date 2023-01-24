لمدة عامين.. مصور يخلع أسنانه باستخدام الكماشة في بريطانيا.. اعرف الأسباب

بعد معاناته من عدة الآلام مبرحة بسبب الأسنان، لجأ مصور عجوز إلى قرار صادم يتمثل في خلع أسنانه على مدار عامين باستخدم “كماشة” في بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الصن”، اليوم الخميس، فإن السبب الأول وراء اتخاذ المصور فيردي، 51 عاما، القرار الصعب بخلع أسنانه يرجع إلى: عدم وجود متخصصين في طب الأسنان داخل منطقته بمدينة ويكفيلد بولاية يوركشاير البريطانية.

ولمدة عامين، قرر المصور البريطاني الاعتماد على نفسه في خلع أسنانه باستخدام “الكماشة المنزلية العادية” حيث خلع فيردي سنه الأولى بنفسه أثناء الإغلاق بسبب الإجراءات الإحترازية من (فيروس كورونا_كوفيد19).

السبب الثاني للتصرف الصادم

ومنذ ذلك الحين، حاول الرجل البريطاني علاج أسنانه بشكل خاص لكنه صدم بعد أن تلقى “عرض علاج” بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني (588,808.74 جنيه مصري)، وهو ما يفوق قدرته المالية بكثير.

وقال المصور البريطاني لصحيفة “الديلي ميرور” خلال الساعات القليلة الماضية: “كان خلع أسناني بالكماشة أمر مؤلم جدا، لكني رغم ذلك تحملت واستمريت فيما أفعل".

مواطن يخلع أسنانه باستخدام الكماشة في بريطانيا

خلع الأسنان بالكماشة!

وأضاف المصور البريطاني: "لقد كان مجرد ارتياح مؤقت، ولا انسي مشهد الدماء في كل مكان، وبعد خلعي 5 أسنان بهذه الطريقة آمل ألا أضطر إلى فعل ذلك مرة أخرى ".

وترك خلع 5 أسنان المصور البريطاني يعاني من صعوبة في الأكل بسبب فجوة مقدمة أسنانه واصفا الأمر بـ “الكابوس” حيث أن باقي أسنانه أصبحت أيضا متداخلة ولا يمكنه المضع بشكل عادي.

ولا يزال المصو رالبريطاني يبحث عن طبيب أسنان لمساعدته، لكن لا يمكنه العثور على طبيب قريب من مسكنه.

مصور يخلع أسنانه باستخدام الكماشة في بريطانيا

من جانبه علق رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان، إيدي كراوتش: “طب الأسنان القديم ليس له مكان في دولة ثرية من القرن الـ 21، لكن اليوم لا خيار أمام الملايين، والبعض يتصرفون بأنفسهم وأيدهم”.

وأضاف رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان :"على الرغم من نقص التمويل وعقود الأطباء، يجب على أولئك الذين يحتاجون إلى علاج أسنان، أو حتى فحص منتظم ، أن يبدأوا بمحاولة العثور على طبيب أسنان، وأن يتحلوا بالمثابرة".