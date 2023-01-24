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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رأس الأسد يجمع بين عارضة أزياء أمريكية وروسية في باريس.. ما الحكاية؟ 

كايلي جينر و إيرينا
كايلي جينر و إيرينا شايك من أسبوع الموضة في باريس

“تروجون للقسوة على الحيوانات” طال هذا الاتهام عارضي دار الأزياء الفرنسية سكياباريلي Schiaparelli على مدار الساعات القليلة الماضية حتي خرجت دار الأزياء العالمية موضحة أنها تهدف من خلال عرضها بأسبوع الموضة في باريس  Paris Fashion Week إلى إبراز كبرياء المرأة بأزياء رؤوس"الأسد والنمر والذئب" مستخدمة “ الفوم والصوف والفراء الصناعي” من خلال “التصنيع اليدوي”.

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ولم تكن إثارة الجدل حول أزياء سكياباريلي Schiaparelli الحدث الذي تصدر عناويين الصحف الأجنبية فقط، حيث جذب ارتداء عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، وعارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، لنفس الفستان بـ “برأس أسد” على الكتف أنظار الكثريين مما اعتبره موقفا محرجا خاصة لـ “كايلي جينر Kylie Jenner”.

سكياباريلي  Schiaparelli 

من جانبها، نشرت دار الأزياء الفرنسية العريقة Schiaparelli  مقطع فيديو يبرز  فستان كايلي جينر الذي جاء برأس “أسد” منفردا، ثم تبعته بمقطع فيديو آخر يبرز فستان “رأس الأسد” لـ “إيرينا شايك” حيث كانت بصحبة عارضة الأزياء والممثلة الكندية، شالوم هارلو في نقس مقطع الفيديو الذي أظهر ارتدائها لفستان برأس “نمر أبيض" في المنتصف.

ونقلت العديد من الصحف العالمية، غضب “كايلي جينر”، 25 عاما، بعدما رأت “إيرينا شايك”، 37 عاما، بنفس فستانها الأسود في عرض Schiaparelli خاصة أن المقارنة قد بدأت بينهما على أشدها. 

أسبوع الموضة باريس

ومع ذلك، كان نصيب “الانتقاد الأكبر” الخاص بإبراز رؤوس الحيوانات في عرض أزياء سكياباريلي Schiaparelli في أسبوع الموضة في باريس من نصيب  “كايلي جينر” حيث انتشرت صور فستانها عالميا مع تعليقات “منزعجة” من ارتدائها لفستان “رأس الأسد” على كتفها. 

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر علقت على إطلالتها بفستان رأس الأسد،  عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام”، قائلة: “الجميلة والوحش، شكرا لك danielroseberry وschiaparelli على هذا الصباح المميز، أحببت ارتداء هذا الإبداع الفني المصنوع يدويا" واصفة إياه: " جميل جميل”. 

وكانت من أبرز تعليقات متابعي Kylie Jenner على منشورها وصورتها بفستان “رأس الأسد” على كتفها عبر تطبيق الصور والفيديوهات “انستجرام": “هذا ليس رائعا حقا”، “الحيوانات ليست للأزياء”، “هذا ليس فن، هذا ليس مضحكا”، “مزعجة جدا! هذا خطأ على العديد من المستويات!”. 

كايلي جينر Kylie Jenner

وفي ذات السياق، علقت عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام”، مضيفة: “أدعم هؤلاء الفنانين الرائعين الذين عملوا بلا كلل  باستخدام الصوف والحرير لنحت هذا الأسد المطرز الذي يبرز صورة الكبرياء حيث يستكشفها schiaparelli من مواضيع القوة، وشرفني المشاركة”. 

بينما كانت من أبرز تعليقات متابعي Irina Shayk عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام”:  “جميل، فناني الأزياء الراقية يصنعون مثل هذه الأعجوبة بمهاراته المتخصصة”، “ملكة الأسد”، “تبدين جميلة جدا”، “هذا يرسل رسالة خاطئة”، “تروجين للقسوة على الحيوانات”. 

 إيرينا شايك Irina Shayk 


 

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