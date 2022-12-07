عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة: "ديور" العالمية تستهدف بدء نشاطها في مصر بالربع الأخير من 2024

صدى البلد

  بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع رئيس شركة "ديور" الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط جيروم بودي، خطط الشركة للتواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة بيير دو ميجريه مدير عام شركة "ديور" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. 
وقال وزير الصناعة إن شركة ديور والمتخصصة في منتجات الموضة من الملابس والعطور تسعى خلال الربع الأخير من عام 2024 لبدء نشاطها في السوق المصرية، من خلال إقامة عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركة وإزالة أي عقبات قد تواجهها في سبيل استثمارها بالسوق. 

وأوضح سمير أن كافة اقتصاديات العالم تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت رغم الأزمات العالمية أن تحقق تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الاقتصادية وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن الجهات الدولية بتحقيق مصر نسبة نمو تبلغ 5.8% خلال عام 2022. 

 

وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ومسؤولين لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمنه، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إتمام إجراءات فحص العينات بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستثمر. 

 

ودعا سمير الشركة للاستثمار في مصر من خلال تصنيع بعض منتجاتها بالسوق المصرية لخلق قيمة مضافة ونقل الخبرة والمعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية حاليًا، والتي تتضمن العمالة الماهرة وتوفر مصادر الطاقة وانخفاض أسعارها بالمقارنة بالعديد من الدول حاليًا سواء في أوروبا أو آسيا، وهو ما دفع العديد من الشركات الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها لأسواق بديلة ومن بينها السوق المصرية.

 

ومن جانبه أكد جيروم بودي رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط أن الشركة لديها تاريخ طويل في صناعة الموضة والملابس الجاهزة والعطور، حيث تعتمد منتجات الشركة في المقام الأول على التصميمات والإبداع، مشيرا إلى أن الشركة متمركزة منذ إنشائها في فرنسا وإيطاليا وتصدر منتجاتها للعديد من الدول ولديها معارض بيع في معظم دول العالم.

 

وأضاف بودي أن الشركة تتابع ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تيسير عملية الاستيراد وسرعة إنهاء وتخليص الإجراءات في الموانئ والجمارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

الأستاذ اتصفى.. ملثم يفتح النار على محامٍ داخل مكتبه في الجيزة|ما القصة؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له

شاهد| الصور الأولى من حادث قطار إسبابنا

ارتفاع كبير في أسعار النفط.. وبرنت فوق 79 دولارًا

مدبولي: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وجعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد أختبارات الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

سيدات سبورتنج يشاركن ببطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

تناول 50 جرامًا من الجزر يوميًا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ