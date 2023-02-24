عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة عروس يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

صدى البلد

انتشر قبل أيام مقطع فيديو لـ عروس بـ فستان الزفاف داخل صالون تجميل تنتظر عريسها وهي ترقص على أنغام الأغاني، حتى جاءها الخبر الصادم بـ عزوف العريس عن الزواج منها بسبب المذيعة ياسمين عز.

بدأ الفيديو والعروس تجلس على الأرض متطأة الرأس، ومن حولها يواسونها "اهدي .. اهدي"، حتى تقوم هي وترد عليهم في حالة من عدم التصديق:"لأ لأ بتهزروا كل حاجة باظت".

txt

راح عليهم الفرح.. الحظ السيئ لـ عروسين يغيبهما عن حفل زفافهما بأمريكا

txt

أول حالة وفاة بـ أنفلونزا الطيور والضحية طفلة في كمبوديا.. تفاصيل

وفي لقطة أخرى تظهر العروس وهي تنادي:"يا محمد .. اسيب ياسمين عز تخرب بيتي بكلامها أعمل زي ما هي تقول، عايزني أقوله يا سي محمد ويا فرعون" .

وأوضحت بأن الحديث الأخير بينها وبين عريسها كان عبارة عن هزار:" كان هزار عادي وهو بيقولي قوليلي يا سي محمد، أبقي قيسي لى مقياس معدتي".


كانت العروس في حالة عدم التصديق وظلت تردد :"متهزروش هو واقف بره"، ولكن أخبرها من حولها:"هو قفل تليفونه ومش جاي".

txt

بقرار رسمي.. دولة تمنح المتزوجين الجدد شهرا كاملا كحافز للإنجاب

txt

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

صراخ وبكاء هذا ما بدا في مقطع الفيديو الذي تخطى مدته أكثر من 4 دقائق، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على "فيسبوك" ولكن هناك من شكك في مقطع الفيديو بأنه تمثيل وبحث عن تريند.
 

عروس عزوف العريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

عاجل.. زلزال جديد يضرب شمال السويس .. و البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

راح عليهم الفرح.. الحظ السيئ لـ عروسين يغيبهما عن حفل زفافهما بأمريكا

أول حالة وفاة بـ أنفلونزا الطيور والضحية طفلة في كمبوديا.. تفاصيل

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

جاله صدمة .. حملة على السوشيال ميديا لمساعدة سعودي احترقت سيارته |فيديو

ليست المرة الأولى.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لموقف محرج في الطائرة

بقرار رسمي.. دولة تمنح المتزوجين الجدد شهرا كاملا كحافز للإنجاب

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

العلاقات التوكسيك لـ السيدات تجلب لهن الأمراض.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple..بتسرق الصور والبيانات

3 حالات تعرضك للحبس والغرامة بتهمة الغش وفقا للقانون

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان للرزق .. أدركه بـ 25 كلمة

غير منطقي.. رد اتحاد الكرة على الهجوم الشرس على منتخب الشباب..فيديو

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. احفظه وردده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده..محمود الجندي الذي كرس مسيرته الفنية لإبراز شهامة ابن البلد

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

من أفضل الأنواع.. شيرين زكي تكشف حقيقة سلامة الدجاج البرازيلي المباع بالأسواق

مسروقة وبـ 70 مليون دولار.. أين اختفت مجوهرات أشهر تاج في العالم؟

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ