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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفرح اتقلب .. شاهد| لحظة وقوع أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

احد المعازيم يقع
احد المعازيم يقع في بلاعة خلال الفرح

في موقف لا يحسد عليه أحد سقطت احدى المعازيم في بالوعة، أثناء تصويرها لعريس وعروسه خلال حفل زفافهما، حيث لم تدرك أنها تقف بالقرب من بالوعة مفتوحة بمكان الزفاف.

ويمكن رؤية مقطع الفيديو العروس و العريس يخرجان من منزل ويحيط بهما الأصدقاء والعائلة.

وقعت في البلاعة

 بينما كان هناك مصورون محترفون لالتقاط اللحظة، بدأ العديد من الأقارب أيضًا في تسجيل اللحظة على هواتفهم،  كان من بينهم سيدة ترتدي ثوبًا أسود وبدأت في التقاط اللحظة.

ومع ذلك ، لم تدرك السيدة أنها كانت تقف على حافة الهاوية وسقطت بالخطأ في البالوعة.

 نظرًا لأن المياه لم تكن عميقة ، فقد تم إنقاذها من قبل الأشخاص الحاضرين في موكب الزفاف.

 لم تكن المرأة تعلم أنها أثناء التقاط لحظة جميلة ستقع في البلوعة وتصبح سببًا للضحك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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