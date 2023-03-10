الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. اجتماعات ولقاءات وقرارات| إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 4 حتى 10مارس2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الإيجابية فى زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، الموقعة في باريس بتاريخ 26 يناير 2022، والتي تعد منظمة حكومية دولية ذات طابع استشاري وفني.

تهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو فدانين، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية كوم أبو راضي، بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.

كذلك الموافقة على الطلب المقدم من قبل وزارة البيئة بشأن إصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين والجهات المعنية؛ لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي الواردة من الجهات الإدارية المختصة، للعمل على سرعة إبداء الرأى البيئي في هذه الدراسات من قبل اللجنة المشكلة بجهاز شئون البيئة، وكذا للإسراع في إصدار الموافقات البيئية للمشروعات، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار.

كما تضمنت القرارت أيضاً كما أظهر التقرير، إقرار حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، إلى جانب تكليف باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لإطلاق اسم "اللواء سمير فرج" على محور جار تنفيذه شمال مطار الأقصر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويأتي هذا القرارعرفاناً لما بذله من جهود واضحة لخدمة المحافظة وأبنائها.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة؛ حيث تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تحتاجها السوق المصرية، وكلف بعرض هذه القوائم على اتحاد الصناعات للمساهمة في الترويج لتوطين هذه الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية، إلى جانب اجتماع لمتابعة خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت في مصر، وذلك بحضور قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للشؤون الفنية، ومسؤولي مجموعة نافيجو الإيطالية.

فيما تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمراجعة موقف إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص الأراضي التي تم ضمها لأحوزة بعض المدن الجديدة، وكذا موقف توفيق أوضاع الحائزين للأراضي، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات مثل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس، ونتائج زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر، بالإضافة إلى اجتماع مع مسئولي شركة "تشاينا إنرجى" الصينية؛ لاستعراض مجموعة من المشروعات والاستثمارات المقترح أن تقوم بها الشركة فى مصر، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس شركة "تشاينا إنرجي"، ورئيس شركة "إنكوم"، والشريك التنفيذي لشركة " إنكوم"، وعدد من مسئولي الشركة الصينية، بجانب اجتماع مع رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، ومساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وشملت الاجتماعات أيضاً كما ذكر التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.

فضلاً عن اجتماع لاستعراض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام باستقبال رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر زيارة رسمية، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق عقب وصوله مطار القاهرة؛ وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف، كما ترأس ونظيره العراقي جلسة مباحثات موسعة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين بالتوازي مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.

بالإضافة إلى متابعة الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عبر تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وكذلك تم تدشين العدد الثاني من مجلة "آفاق المناخ" تحت شعار "معاً من أجل التنفيذ"، وذلك بعد إطلاق العدد الأول منها على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

يأتي هذا إلى جانب متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن.

كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؛ بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور، فيما شهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية، بمدينة السادس من أكتوبر، بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وشركة أكسيد الصناعية، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، في حين شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر، بين كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وشركتي "Perkin Elmer، و"HVD Egypt" العالميتين.

واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، أورد التقرير عقد مؤتمر صحفي بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، حيث قال إن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تكلف الدولة 190 مليار جنيه، مشيراً إلى إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، كما شهد مراسم توقيع خطاب نوايا في مجال التصنيع الطبي، بين كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وشركتي "PerkinElmer "، و"HVD Egypt".