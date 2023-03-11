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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف صحي الإسكندرية تبدأ فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار كل نقطة بتفرق

حملة توعية بصرف الإسكندرية
حملة توعية بصرف الإسكندرية

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فعاليات القافلة المائية تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية تزامنا مع اليوم العالمي للمياه.

 

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن بدء فعاليات الاستعداد للقافلة بمنطقة السيوف بالإسكندرية في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" والتي اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

 

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وانطلقت فعاليات اليوم بمسجد الاعتصام بمنطقة السيوف حيث خصصت وزارة الأوقاف جزءا من خطبة الجمعة للتوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها، ثم ندوة توعية نفذتها الدارة العامة للتوعية بالشركة للإعلان عن بدء الاسبوع المائي وقافلة التوعية والخدمات المقدمة بها.

وأوضح نافع أن الحملة القومية التى أطلقتها الشركة القابضة فى جميع المحافظات فى وقت واحد، بمشاركة وزارات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، وبالتعاون مع المؤسسات الدينية، حيث خصصت وزارة الأوقاف جزءا من خطبة الجمعة 10 مارس، ودروس دينية بالمساجد للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، فيما أعلنت الكنيسة القبطية تخصيص عظة الأحد عن أهمية الحفاظ على المياه، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

 وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

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