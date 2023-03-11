غدا الأحد.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية حول الآثار وثورة التكنولوجيا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة بعنوان «كيف أحدثت التكنولوجيا ثورة في فهمنا للحضارات القديمة؟»، وذلك غدا الأحد، في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة شراع الدور الرابع بمكتبة الإسكندرية.

تُلقي المحاضرة الدكتورة غادة محمد عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتتناول المحاضرة الثورة التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن أسرار الحضارات القديمة، وفهم أفضل وأعمق لهذه الحضارات التي تكمن فيها ألغاز عديدة، وكذلك توضح دور العلم والتكنولوجيا البارز في النهوض بالحضارة البشرية، فقد كان لمهد الحضارة الإنسانية سمة واحدة فريدة، وهي تقدير العلم والتكنولوجيا كأداة لتعزيز الاستقلال البشري.

وكذلك التأريخ بالكربون المشع في أربعينيات القرن الماضي إلى تقنيات الاستشعار عن بعد في الستينيات، كان علماء الآثار منذ فترة طويلة من أوائل من تبنوا التقنيات المستقبلية بالاعتماد على خبرة تخصصات علمية عديدة.

- التقنيات المستخدمة في بحوث علوم الآثار

ويستخدم علماء الآثار اليوم مجموعة من الأجهزة والتقنيات المتطورة لاكتساب رؤى جديدة ومثيرة حول العالم القديم. وهنالك بعض الاكتشافات المذهلة التي تمت بدعمٍ من التكنولوجيا، منها على سبيل المثال الكشف عن غرف في أعماق هرم الجيزة الأكبر الذي يبلغ عمره 4500 عام باستخدام تقنية مسح جديدة تقيس الجسيمات دون الذرية التي تمر عبر الهرم.

و لا تختلف تلك التقنية كثيرًا عن الأشعة السينية التي يستخدمها الأطباء في تصوير عظامنا. ومن الأمثلة الأخرى الروبوتات العابرة للمحيطات التي تستطيع استكشاف المدن القديمة المغمورة بالمياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة أصوات الحياة اليومية في العصور القديمة، وتقنية الواقع الافتراضي لتحويل الآثار المتربة إلى مجتمعات افتراضية حية.

