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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. حفل أوركسترا ساوند تراك بأوبرا الاسكندرية

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

تنظم  دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور  خالد داغر حفلا فنيا لأوركسترا ساوند تراك صولو كمان وقيادة الفنان/محمد بركات وذلك اليوم السبت على مسرح دار اوبرا الاسكندرية.

يشارك بالحفل صولو فلوت الفنانة خلودشرارة وتوزيع موسيقي ل دنيا  أكرم دغيدى و مشاركة متميزة ل صولو بيانو الفنان أحمد رفعت.

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تقدم الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية  بالاضافة الى موسيقى بعض الافلام العالمية منها  حتى آخر العمر..كراكون في الشارع...اللي بالي بالك.. بكيزة وزغلول.. أحلي الأوقات .. المشبوه.. ..حكاية ميزو..  شمس الزناتى ..الكبير قوي.. عريس من جهة أمنية.. وغيرها بالإضافة الى موسيقى أشهر الافلام العالمية التي حصلت علي العديد من الجوائز إلي جانب مجموعة من مؤلفات الموسيقار الكبير الراحل عطية شرارة .  

يشار إلى أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان/محمد بركات فى عام 2018  بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم نخبة من العازفين الأكاديمين السكندريين.

وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شارك بالعديد من المهرجانات مثل المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية.
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